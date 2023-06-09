Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Layangkan Somasi, Rieka Roslan Larang The Groove Bawakan Lagu Ciptaannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:05 WIB
Layangkan Somasi, Rieka Roslan Larang The Groove Bawakan Lagu Ciptaannya
Rieka Roslan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Rieka Roslan melayangkan somasi terbuka untuk mantan grup bandnya, The Groove. Dalam somasinya, wanita 53 tahun ini melarang para anggota The Groove untuk membawakan lagu ciptaannya.

Rupanya, Rieka Roslan tidak hanya satu kali melayangkan somasi pada band beraliran jazz tersebut. Bahkan, Rieka sendiri mengaku sudah sempat memberikan ultimatum terkait larangan The Groove membawakan lagu ciptaannya.

"Klien kami, Rieka Roslan sudah memberikan somasi pada band The Groove pada 29 lalu secara tertutup," ujar pengacara Rieka Roslan, Minola Sebayang ditemui di Gatot Subroto, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Adapun somasi ini dibuat sebagai pengingat kepada pihak manapun, terlebih The Groove, untuk tidak lagi menyanyikan lagu milik Rieka Roslan.

Rieka Roslan

"Ini agar diketahui khalayak ramai, terutama EO dan penyelenggara bahwa ada somasi ini," terang Minola Sebayang.

Sebagaimana diketahui, Rieka Roslan melarang The Groove menyanyikan lagu-lagunya diduga lantaran sakit hati. Pasalnya, sang musisi sudah didepak dari band tersebut pada 2005.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/205/2937598/rieka-roslan-rilis-single-berjudul-sepi-bukti-24-tahun-berkarya-ObIWVLFceC.jpg
Rieka Roslan Rilis Single Berjudul Sepi, Bukti 24 Tahun Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/205/2877022/rieka-roslan-hanya-dapat-royalti-rp130-ribu-bagaimana-penulis-lagu-bisa-hidup-YznKXAvOHI.jpg
Rieka Roslan Hanya Dapat Royalti Rp130 Ribu: Bagaimana Penulis Lagu Bisa Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/205/2827943/rieka-roslan-tetap-larang-the-groove-bawakan-lagu-ciptaannya-meski-ada-izin-tertulis-OcJ1YcWT2B.jpg
Rieka Roslan Tetap Larang The Groove Bawakan Lagu Ciptaannya Meski Ada Izin Tertulis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/205/2827870/rieka-roslan-akan-tempuh-jalur-hukum-jika-the-groove-masih-bawakan-lagu-ciptaannya-8y42Z2zG8t.jpg
Rieka Roslan akan Tempuh Jalur Hukum Jika The Groove Masih Bawakan Lagu Ciptaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/23/205/2566748/rayakan-23-tahun-berkarier-rieka-roslan-kemas-ulang-single-dahulu-HKRisq6T3L.jpeg
Rayakan 23 Tahun Berkarier, Rieka Roslan Kemas Ulang Single Dahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/21/205/2520655/ditulis-14-tahun-lalu-rieka-roslan-berikan-lagu-ayah-dan-ibu-ke-penyanyi-ini-FUr8X10P9p.jpg
Ditulis 14 Tahun Lalu, Rieka Roslan Berikan Lagu Ayah dan Ibu ke Penyanyi Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement