Layangkan Somasi, Rieka Roslan Larang The Groove Bawakan Lagu Ciptaannya

JAKARTA - Penyanyi Rieka Roslan melayangkan somasi terbuka untuk mantan grup bandnya, The Groove. Dalam somasinya, wanita 53 tahun ini melarang para anggota The Groove untuk membawakan lagu ciptaannya.

Rupanya, Rieka Roslan tidak hanya satu kali melayangkan somasi pada band beraliran jazz tersebut. Bahkan, Rieka sendiri mengaku sudah sempat memberikan ultimatum terkait larangan The Groove membawakan lagu ciptaannya.

"Klien kami, Rieka Roslan sudah memberikan somasi pada band The Groove pada 29 lalu secara tertutup," ujar pengacara Rieka Roslan, Minola Sebayang ditemui di Gatot Subroto, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Adapun somasi ini dibuat sebagai pengingat kepada pihak manapun, terlebih The Groove, untuk tidak lagi menyanyikan lagu milik Rieka Roslan.

"Ini agar diketahui khalayak ramai, terutama EO dan penyelenggara bahwa ada somasi ini," terang Minola Sebayang.

Sebagaimana diketahui, Rieka Roslan melarang The Groove menyanyikan lagu-lagunya diduga lantaran sakit hati. Pasalnya, sang musisi sudah didepak dari band tersebut pada 2005.