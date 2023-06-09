Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Charlie Puth Akan Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:48 WIB
Charlie Puth Akan Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!
Charlie Puth. (Foto: Instagram/@charlieputh)
A
A
A

JAKARTA - Para penggemar Charlie Puth siap rapatkan barisan. Sebab, pelantun 'We Don't Talk Anymore' tersebut akan menggelar konser di Jakarta.

Kabar tersebut dibagikan oleh salah satu akun Instagram @jakartakonser. Pada keterangannya, Charlie Puth dijadwalkan akan menggelar konser pada 28 Oktober 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

"#CONFIRM Charlie Puth is coming back to Jakarta on October 8th, 2023 at BAECH CITY INTERNATIOMAL STADIUM ANCOL, Jakarta, Indonesia," tulis akun tersebut dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Seperti diketahui, ini merupakan konser kedua bagi Charlie Puth di Indonesia. Sebelumnya, pelantun 'Light Switch' itu pertama kali mengadakan konser pada 16 November 2018 silam di ICE BSD, Tangerang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/33/3105929/charlie_puth-Jwsl_large.jpg
TikTok Diblokir di Amerika Serikat, Charlie Puth Sampaikan Salam Perpisahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/612/3065249/brooke_sansone-9hUO_large.jpg
Tampilan Cantik Brooke Sansone, Istri Charlie Puth dalam Balutan Gaun Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/33/3064444/charlie_puth-DiN4_large.jpg
Kabar Bahagia, Charlie Puth Resmi Menikah dengan Brooke Sansone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/33/2923777/gara-gara-foto-ini-charlie-puth-dirumorkan-sudah-menikah-TZj9qXphud.jpg
Gara-Gara Foto Ini, Charlie Puth Dirumorkan sudah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/205/2897425/charlie-puth-pamit-kepada-penonton-lewat-lagu-see-you-again-saat-akhiri-konser-di-jakarta-RxypjtwnfS.jpeg
Charlie Puth Pamit Kepada Penonton Lewat Lagu See You Again saat Akhiri Konser di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/205/2897339/charlie-puth-sukses-ajak-penonton-gagal-move-on-VxkNMjbjqk.jpg
Charlie Puth Sukses Ajak Penonton Gagal Move On
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement