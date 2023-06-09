Charlie Puth Akan Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Para penggemar Charlie Puth siap rapatkan barisan. Sebab, pelantun 'We Don't Talk Anymore' tersebut akan menggelar konser di Jakarta.

Kabar tersebut dibagikan oleh salah satu akun Instagram @jakartakonser. Pada keterangannya, Charlie Puth dijadwalkan akan menggelar konser pada 28 Oktober 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.

"#CONFIRM Charlie Puth is coming back to Jakarta on October 8th, 2023 at BAECH CITY INTERNATIOMAL STADIUM ANCOL, Jakarta, Indonesia," tulis akun tersebut dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Seperti diketahui, ini merupakan konser kedua bagi Charlie Puth di Indonesia. Sebelumnya, pelantun 'Light Switch' itu pertama kali mengadakan konser pada 16 November 2018 silam di ICE BSD, Tangerang.