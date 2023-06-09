Rifqi FTR Kemas Ulang Lagu Cakra Khan

JAKARTA - Rifqi FTR mulai aktif membuat konten musik di platform TikTok. Dia mulai mendapat popularitasnya sebagai penyanyi dengan konten-konten yang masuk ke dalam FYP para penikmat musik.

Hingga sekarang, Rifqi FTR tetap konsisten dalam membuat karya-karya yang nantinya dapat dinikmati oleh para pendengarnya.

"Kepada Hati adalah sebuah lagu ciptaan dari Ahmad Fredy yang bercerita tentang seseorang yang sedang berjuang untuk berusaha mengikhlaskan orang yang dicintai pergi dari hidupnya," jelasnya Rifqi.

Pada kali ini Rifqi mendapat sebuah kesempatan untuk menyanyikan kembali karya dari Fredy ini dengan aransemen yang baru, yang mana sebelumnya sudah pernah dirilis oleh Cakra Khan.