Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rifqi FTR Kemas Ulang Lagu Cakra Khan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |02:48 WIB
Rifqi FTR Kemas Ulang Lagu Cakra Khan
Rifqi FTR (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Rifqi FTR mulai aktif membuat konten musik di platform TikTok. Dia mulai mendapat popularitasnya sebagai penyanyi dengan konten-konten yang masuk ke dalam FYP para penikmat musik.

Hingga sekarang, Rifqi FTR tetap konsisten dalam membuat karya-karya yang nantinya dapat dinikmati oleh para pendengarnya.

Rifqi FTR

"Kepada Hati adalah sebuah lagu ciptaan dari Ahmad Fredy yang bercerita tentang seseorang yang sedang berjuang untuk berusaha mengikhlaskan orang yang dicintai pergi dari hidupnya," jelasnya Rifqi.

Pada kali ini Rifqi mendapat sebuah kesempatan untuk menyanyikan kembali karya dari Fredy ini dengan aransemen yang baru, yang mana sebelumnya sudah pernah dirilis oleh Cakra Khan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement