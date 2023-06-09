Lewat Single Bersamamu, Jaz Hayat Hadirkan Nuansa Kasmaran

JAKARTA - Jaz Hayat kembali hadir di belantika musik. Berkolaborasi dengan Kaleb J, Jaz menghadirkan single bertajuk Bersamamu.

Tidak ikut andil dalam penulisan lirik atau pun melodi, namun solois kelahiran Brunei Darussalam ini mengaku langsung jatuh cinta pertama kali saat mendengar demonya yang diberikan oleh A&R Sony Music Entertainment Indonesia, Keke Kananta.

BACA JUGA:

Senangnya Jaz Hayat Lagunya Tembus 100 Juta Views

"Aku dapat demo Bersamamu ini dari tim A&R tahun lalu, bersamaan dengan Move on Tutorial. Saat mendengar musiknya, aku langsung jatuh cinta karena ada nuansa kasmaran di sini seperti lagu-laguku di Sinergi,” jelas Jaz.