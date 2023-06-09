Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Single Bersamamu, Jaz Hayat Hadirkan Nuansa Kasmaran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |03:01 WIB
Lewat Single <i>Bersamamu</i>, Jaz Hayat Hadirkan Nuansa Kasmaran
Jaz Hayat (Foto: IG Jaz Hayat)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat kembali hadir di belantika musik. Berkolaborasi dengan Kaleb J, Jaz menghadirkan single bertajuk Bersamamu.

Tidak ikut andil dalam penulisan lirik atau pun melodi, namun solois kelahiran Brunei Darussalam ini mengaku langsung jatuh cinta pertama kali saat mendengar demonya yang diberikan oleh A&R Sony Music Entertainment Indonesia, Keke Kananta.

BACA JUGA:

Senangnya Jaz Hayat Lagunya Tembus 100 Juta Views 

Jaz Hayat

"Aku dapat demo Bersamamu ini dari tim A&R tahun lalu, bersamaan dengan Move on Tutorial. Saat mendengar musiknya, aku langsung jatuh cinta karena ada nuansa kasmaran di sini seperti lagu-laguku di Sinergi,” jelas Jaz.

Halaman:
1 2
