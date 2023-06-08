Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ambyar Awards 2023 Hadirkan 5 Kategori yang Siap Diperebutkan Insan Dangdut

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:05 WIB
Ambyar Awards 2023 Hadirkan 5 Kategori yang Siap Diperebutkan Insan Dangdut
Ambyar Awards 2023 (Foto: Ist)




JAKARTA - Ambyar Awards 2023 merupakan salah satu ajang penghargaan bagi para insan musik dangdut milenial. Acara ini tentunya sangat dinantikan oleh para penikmat music dangdut Tanah Air dan juga pemirsa setia MNCTV.

Ajang penghargaan Ambyar Awards 2023 diketahui akan ditayangkan secara langsung di MNCTV pada Sabtu, 24 Juni 2023, pukul 21.00 WIB. Acara tersebut bahkan digelar secara langsung dari Mojokerto, Jawa Timur.

Ambyar Awards 2023 sendiri menghadirkan 5 kategori yang akan diperebutkan oleh para musisi. Diantaranya, Pendatang Baru Terambyar, Lagu Patah Hati Terambyar, Penyanyi Cover Lagu Terambyar, Duo/Trio/Grup Terambyar, dan Kolaborasi Terambyar.

Berikut 5 kategori dan para nominasi di ajang Ambyar Awards 2023 :

1. Kategori Pendatang Baru Terambyar

Gildcoustic “Nemen” - 1A

Laila Ayu “Tresno Secuil Opo” – 1B

Lavora ft. Ena Vika “Rasah Bali” – 1C

Miqbal GA ft Siska A “Dadi Siji” – 1D

Mira Kirana “Stasiun Gambir” – 1E

Pakdhe Baz “Gemati” – 1F

Ambyar Awards 2023 MNCTV

2. Kategori Lagu Patah Hati Terambyar

“Kalih Welasku” – 2A

Penyanyi : Denny Caknan  

Pencipta : Denny Caknan dan Duo Onar

“Kembang Wangi” – 2B

Penyanyi : Happy Asmara

Pencipta : Vicky Prasetyo

“Lengo Lan Banyu – 2C

Penyanyi : Aftershine

Pencipta : Zulian Ach

 

“Sanes” – 2D

Penyanyi : Guyon Waton ft. Denny Caknan

Pencipta : Andry Priyatna

 

“Sinawang” – 2E

Penyanyi : Wahidarjo

Pencipta : Moch. Abdul Wahid & Stevanus Wajrasena

 

“Sinyal Tresna” – 2F

Penyanyi : Ndarboy Genk

Pencipta : Ndarboy Genk

3. Kategori Penyanyi Cover Lagu Terambyar

Arlida Putri “Klebis” – 3A

Damara DE “Ego” – 3B

Difarina Indra “Kesucian Hati” – 3C

Lala Widy ft. Arlida Putri “Klebus” – 3D

Niken ft. Lala Atika “Kalih Welasku” – 3F

Shepin Misa “Grajakan Banyuwangi” – 3F

