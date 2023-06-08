iNews Sukses Raih Penghargaan Anugerah Syiar Ramadan 2023 untuk Program Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan

JAKARTA - iNews sukses meraih penghargaan dalam Anugerah Syiar Ramadan 2023 edisi ke-10. Penghargaan tersebut diberikan untuk program “Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan” yang masuk dalam kategori Non Talkshow/Ceramah yang tayang sepanjang bulan Ramadan.

Ajang apresiasi ini digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (26/5). Selama bulan Ramadan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlebih dahulu melakukan pemantauan atas program-program yang tayang di televisi.

Kemudian, berkembang dengan memberikan penghargaan pada program siaran berkualitas dari lembaga penyiaran, televisi dan radio.

iNews menjadi salah satu lembaga penyiaran yang memiliki program bernuansa Islami selama bulan Ramadan. Berdasarkan hasil tahap penyeleksian dan penjurian yang ketat oleh dewan juri yang terdiri dari KPI Pusat, MUI, Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan, diumumkan program “Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan” sebagai pemenang di Kategori Non Talkshow/Ceramah ASR 2023 mengalahkan program Damai Indonesia Spesial Ramadan 1444 H (TvOne), Jalan Dakwah Bersama Gus Miftah (BTV) dan Tabligh Akbar (RCTI).

Melalui capaian prestasi ini, iNews termotivasi untuk terus menciptakan program-program spesial berkualitas yang informatif dan inspiratif dengan nuansa religi dan menarik bagi para pemirsa khususnya di bulan Ramadan, agar lebih mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk lebih khusyuk dalam beribadah.

