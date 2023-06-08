Dapat Golden Buzzer dari Simon Cowell, Putri Ariani Jadi Harapan Baru untuk Indonesia

JAKARTA - Putri Ariani saat ini masih menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi lantaran gadis 17 tahun ini berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari juri Simon Cowell dalam America’s Got Talent.

Prestasinya yang mengagumkan tersebut tentunya membuat masyarakat Indonesia bangga. Apalagi, ia diketahui merupakan seorang penyandang disabilitas yang terbukti tak pernah minder dengan kekurangannya, dan justru berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu untuk mengharumkan Indonesia di kancah internasional.

Dalam audisi America's Got Talent, Putri Ariani membawakan lagu berjudul Loneliness yang ia ciptakan sendiri. Tak hanya itu, ia juga turut membawakan lagu milik Elton John, berjudul Sorry Seems to be the Hardest Word.

Sebelum mengikuti audisi America’s Got Talent, gadis asal Jogja tersebut sudah pernah mengikuti Indonesia’s Got Talent dan keluar sebagai pemenang di 2014. Penampilannya kala itu bahkan mendapatkan apresiasi besar dari para juri dan masyarakat Indonesia yang salut akan kerja kerasnya.

