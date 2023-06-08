Kisah Kuntilanak Merah, Urban Legend di Indonesia

JAKARTA - Sebagian masyarakat Indonesia mungkin tak asing dengan ragam urban legend yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak merah.

Belum diketahui pasti bagaimana asal-usulnya, namun sosok ini menjadi hantu paling populer di kalangan masyarakat Tanah Air terutama di Terowongan Casablanca. Konon kuntilanak merah adalah seorang wanita cantik yang dulu tinggal di sebuah desa kecil.

Wanita tersebut diketahui memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki. Untuk membuktikan cintanya, sang kekasih meminta wanita tersebut untuk berhubungan seksual.

Hanya saja, ia menolaknya dan membuat sang kekasih murka. Tak ingin ada perselisihan, akhirnya wanita tersebut terpaksa memenuhi permintaan sang laki-laki.

Sayangnya, dari hubungan terlarang tersebut, sang wanita hamil. Namun, kekasihnya tak mau bertanggung jawab justru malah menganiayanya dan membunuhnya.

Agar tak ketahuan, lelaki itu menguburkan jasad kekasihnya yang hamil tersebut secara sembarangan dan menyebabkan arwahnya menjadi tidak tenang. Konon warna merah tersebut lantaran dari darah yang membasahi seluruh tubuh wanita malang itu.

Menurut kisah Tanah Jawa, warna merah itu menandakan bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah. Tak hanya bergentayangan di Terowongan Casablanca, konon sosok ini juga menempati Menara Saidah yang telah lama tak berpenghuni.

Selain kuntilanak merah, hantu kuntilanak sendiri juga kerap menjadi pembahasan masyarakat Indonesia. Tak sedikit dari mereka mengatakan bahwa sosok satu ini sama saja dengan kuntilanak merah, yang membedakan hanyalah penampilannya berwarna putih.