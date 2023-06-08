Penampilan Tuai Pujian, Barata Gagal Bertahan di Kontes Ambyar Indonesia

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia sukses digelar pada (7/6/2023) malam. Banya kejutan juga penampilan yang memukau dari para peserta dan bintang tamu.

Keenam kontestan sudah berusaha menyuguhkan penampilan terbaiknya. Namun sayang, Barata menjadi harus pulang dan tak bisa melanjutkan mimpinya di panggung Ambyar.

Inul Daratista membuka penampilannya dengan membawakan ‘pamer bojo’ ciptaan mendiang Didi Kempot. Ada juga berkolaborasi para peserta yang spektakuler.

Penampilan para bintang tamu lainnya pun tak kalah seru, dari pewayangan yang menceritakan Raffi Ahmad, duet antar peserta juga dengan para bintang tamu yang membuat seluruh penonton bergoyang bersama dan bernostalgia dengan lagu-lagu dari mendiang Didi Kempot.

Ke enam peserta berduet maupun solo tampil begitu maksimal dan memukau dengan lagu-lagu hits dari god father of broken hearth, hingga mendapatkan pujian dari semua dewan juri. Danang pun mengatakan “penampilan Barata malam ini, membuat saya klepek-klepek”.

Tiba dipenghujung acara untuk menentukan siapa yang akan masuk ke babak lima besar minggu depan, hingga akhirnya para host menyebut nama Barata yang harus tereliminasi di babak enam besar dan harus mengubur harapannya untuk lolos ke babak selanjutnya.