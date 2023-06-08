Pihak SD Bakti Mulya 400 Sambut Positif Acara Vision+ Road to School

JAKARTA - SD Bakti Mulya 400, Jakarta mendapatkan kesempatan pertama ditunjuk oleh Vision+ untuk menggelar Road to School. Bukan hanya datang ke sekolah untuk memperkenalkan serial Iiihhh Serrreemm, para murid-murid SD Bakti Mulya 400 juga berkesempatan untuk nonton bareng series yang disutradarai oleh Harry Dagoe tersebut.

Wakil Kesiswaan SD Bakti Mulya 400 Jakarta, Rialina Diani mengatakan jika kegiatan screening original serial Iiihhh Serrreemm ini tentunya membawa kesan-kesan positif bagi siswa-siswinya. Apalagi road to school yang digelar oleh Vision+ tak hanya mengadakan acara nobar tetapi juga games treasure hunt.

"Kegiatannya sangat berkesan yang positif kepada anak-anak dan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah," ujar Rialina kepada MNC Portal Indonesia (MPI) Kamis (8/6/2023).

"Ini sangat bermanfaat, karena sangat memberikan edukasi dan teamwork, open mainted, kritis dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," sambungnya.

Dalam acara road to school tersebut, sejumlah pemeran utama dalam series Iiihhh Serrreemm, mulai dari Yassien Omar (berperan sebagai Bintang), Alleyra Fakhira (berperan sebagai Calista) serta Yusuf Ozkan (berperan sebagai Kelvin), diketahui ikut hadir. Menariknya, Yassien Omar ternyata merupakan salah satu pemeran utama dalam serial Iiihhh Serrreemm yang tayang di Vision+.

Rialina juga membeberkan bahwa Yassien Omar merupakan salah satu siswa cukup kreatif, cerdas dan memiliki rekam jejak bagus dalam beradu akting.

"Anaknya kreatif, cerdas dan bisa akting bagus sekaligus Yassien mempunyai banyak teman dan bisa beradaptasi dengan baik, sangat sopan kepada teman dan guru juga," jelas Rialina.

Mewakili SD Bakti Mulya 400 Jakarta, Rialina mengucapkan terimakasih kepada MNC Group dan Vision+ telah melakukan road to school ke sekolahnya.

"Semoga kerjasama ini bisa berlanjut kedepannya, karena sangat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga untuk lliihhh Serrreemm ini bisa dapatkan viewers yang banyak dari penggemar," bebernya.

"Kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Media MNC Group dan Vision+ telah berkunjung hadir di sekolah SD Bakti Mulya 400 ini. Kami juga merasa bangga, siswa kami Yassin Omar kelas VID menjadi salah satu pemain di serial Iiihhh Serrreemm ini," jelasnya.