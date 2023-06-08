Cerita Yassien Omar dan Alleyra Fakhira Jadi Pemeran Utama Serial Iiihhh Serrreemm

JAKARTA - Tiga pemeran utama dalam serial Vision+ Iiihhh Serrreemm, Yassien Omar (Bintang), Alleyra Fakhira (Calista) serta Yusuf Ozkan (Kelvin) begitu antusias hadir dalam road to school Vision+ ke SD Bakti Mulya 400 Jakarta.

Acara Road to School digelar dengan nobar bersama pemeran-pemeran utamanya sekaligus Vision+ turut melakukan games treasure hunt bersama pemain serta siswa siswi di SD Bakti Mulya 400 Jakarta.

Melihat keseruan itu, Yassien Omar sebagai salah satu pemeran utama mengatakan bahwa kegiatan berjalan cukup seru. Pasalnya, para siswa-siswi hadir dan menanyakan secara langsung soal proses syuting serial Iiihhh Serrreemm.

"Vision+ ada tur ke sekolah-sekolah, salah satu sekolahnya SD Bakti Mulya 400 Jakarta, jadi kegiatannya ada kuis dan kami nonton bareng bersama murid-murid kelas VI dan teman-temanku," ujar Yassien kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

"Mereka juga ada Quisnya, nanti mereka tanya-tanya kami kegiatan syuting gimana dan apapun mengenai proses syuting," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemain lainnya, Alleyra Fakhira berpendapat dengan dihadiri oleh siswa-siswi SD Bakti Mulya 400 Jakarta. Ia merasa seru dan terbilang santai dalam bertemu dengan para fanbase-nya tersebut.

"Kesan-kesan mereka juga hadir semua jadi kayak santai nggak terlalu ramai banget, ada becandanya juga gitu," jelas Alleyra sembari tertawa.

Sementara soal perannya sendiri di serial Iiihhh Serrreemm ini, Alleyra mengakui tak kesulitan dengan peran ia mainkan, lantaran sedikit mirip dengan pribadinya. Sehingga ia menegaskan tak ada kesulitan selama beradu akting dengan pemeran-pemeran lainnya.

"Kalau memerankan karakter aku juga nggak kesulitan, karena pemeran Calista lumayan mirip dengan aku,"tambahnya.

Disisi lain Yassien mengaku kalau cukup related dengan karakternya, lebih menyukai dunia petualangan, membuatnya yakin menerima tawaran tersebut. Tak cuma itu menurutnya, serial Iiihhh Serrreemm ini mengangkat cerita cukup seru dengan dibaluti cerita horor dan komedian di dalamnya.

"Karakter aku suka berpetualang dan diantara teman-teman yang baik, teman-teman dekat aku selalu ajak main dan pokoknya buat mereka karakter positif, aku juga suka petualang lumayan related di serial ini,"bebernya.

"Boleh ada serem-seremnya tetapi ada komedinya jadi ceritanya seru juga. Banyak anak-anak suka berpetualang dengan apapun, misalnya naik sepeda jadi menurutku cocok,"tandasnya.

Diketahui original serial Iiihhh Serrreemm dibintangi oleh Ozkan (Kelvin), Yassien Omar (Bintang), Alleyra Fakhira (Calista), dan Satria (Duta). Dengan mengangkat cerita Serial horor tersebut mengangkat cerita tentang berbagai kisah makluk halus, seperti Hantu Lidah Panjang, Hantu Kepala Buntung, hingga Hantu Air.

Rencananya, Vision+ akan mulai menayangkan serial tersebut pada akhir Mei 2023. Namun, tanggal tayang spesifiknya akan diinformasikan lebih lanjut.

