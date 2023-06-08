Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Road To School di SD Bakti mulya 400, Vision+ Ajak Siswa Tonton Series Iiihhh Serrreemm

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:00 WIB
Road To School di SD Bakti mulya 400, Vision+ Ajak Siswa Tonton Series <i>Iiihhh Serrreemm</i>
Vision+ Road to School (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Vision+ menggelar acara road to school sekaligus mengajak para siswa SD Bakti Mulya 400, Jakarta untuk melakukan screening original serial Iiihhh Serrreemm episode 1. Bukan hanya itu, Vision+ juga mengajak murid-murid untuk mengikuti games treasure hunt bersama pemain Iiihhh Serrreemm serta pihak sekolah.

Sejumlah pemain dari original serial Iiihhh Serrreemm diketahui ikut hadir dalam road to school di SD Bakti Mulya 400 ini. Diantaranya, Yassien Omar (berperan sebagai Bintang), Alleyra Fakhira (berperan sebagai Calista) serta Yusuf Ozkan (berperan sebagai Kelvin).

Sementara itu, Marcomm Manager Vision+, Lisa Sinta Bella mengatakan bahwa kegiatan road to school ini, dalam rangka mempromosikan serial Iiihhh Serrreemm. Ia bahkan mengaku sengaja memilih SD Bakti Mulya 400 lantaran salah satu dari pemain utama dari series Iiihhh Serrreemm merupakan siswa dari sekolah ini.

"Kegiatan hari ini merupakan salah satu kegiatan Vision+ serial Iiihhh Serrreemm, yang kami sambangi hari ini adalah SD Bakti Mulya 400 Jakarta," ujar Lisa kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Vision+ Iiihhh Serrreemm

"Seperti kami ketahui SD Bakti Mulya 400 Jakarta ini, merupakan SD unggulan dan terbaik yang ada di Jakarta. Tentunya merasa bangga, karena salah satu pemain dari original serial Iiihhh Serrreemm ini adalah salah satu siswa yang ada di SD Bakti Mulya 400 ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Lisa berharap agar serial Iiihhh Serrreemm ini dapat mengedukasi siswa-siswi di SD Bakti Mulya 400.

"Adanya original serial Iiihhh Serrreemm ini dapat memberikan entertainment sekaligus memberikan edukasi kepada para penonton terutama adik dari SD Bakti Mulya 400 Jakarta ini," imbuhnya.

Tak berhenti sampai disitu, Lisa juga berharap jika kedepannya, Vision+ akan bisa menggelar road to school ke beberapa sekolah lain yang berada di Jakarta.

"Kedepan ada beberapa sekolah yang akan kami disambangi untuk bekerjasama dengan Vision+,"tutur Lisa.

