TV SCOOP

6 Peserta Nyanyikan Lagu Didi Kempot di Kontes Ambyar Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |01:09 WIB
Kontes Ambyar Indonesian (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Panggung ambyar akan makin ambyar dengan suguhan bintang tamu yang spesial dan tentunya ditunggu-tunggu oleh pemirsa setia Kontes Ambyar Indonesia.

Panggung kontes Ambyar Indonesia nanti malam akan kedatangan bintang tamu yang super seru, untuk meramaikan panggung ambyar diantaranya Lala Widy, Jelita Jelly, The Saxo Brothers, Temon Holic, Yakut Jedher, Komunitas Wayang dan Inyong yang siap mengocok perut.

Kontes Ambyar Indonesia

Kolaborasi-kolaborasi seru nan enerjik akan hiasi panggung megah Kontes Ambyar Indonesia 2023 nantinya. Kolaborasi bintang tamu dengan peserta, para juri dan juga aksi dari keenam peserta.

Pada malam nanti para kontestan akan ditantang untuk membawakan lagu - lagu populer karya Didi Kempot yang mendapatkan julukan Godfather of Brokenheart.

Keenam peserta yang masih bertahan sampai babak 6 besar ini adalah Barata Jasun (Wonogiri), Fara (Yogyakarta), Maharani (Banyuwangi), Viasa (Pacitan), Ardi (Lampung) dan Mayangsari (banyuwangi).

Barisan para juri pun akan dihadiri oeh Inul Daratista, Iis Dahlia, Raffi Ahmad dan Danang. Kemudian pemandu acara yang selalu tampil enerjik yaitu Rian Ibram dan juga Nita Gunawan.

Jangan lupa untuk mendukung jagoanmu dengan cara terus vote mereka agar tetap dapat tampil di panggung megah Kontes Ambyar Indonesia.

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Palembang 35 UHF, Banjarmasin 47 UHF, Denpasar 42 UHF, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

