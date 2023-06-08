Kakak Adik yang Lama Terpisah Kini Kembali Bersatu dalam Ratu di Hatiku, Nonton di Vision+

JAKARTA – RCTI kembali hadir dengan sinetron-sinetron pilihannya, salah satunya berjudul Ratu di Hatiku yang sudah tayang sejak Maret 2023 lalu. Sinetron ini disutradarai oleh Erlanda Gunawan, Ook Chemenk, dan Yandi Teresa.

Ratu di Hatiku diperankan oleh Makayla Rose sebagai Dewi, Shafira Doyle sebagai Ratu, Alessia Cestaro sebagai Miska, Metta Permadi sebagai Mayang Indah Sari, Teuku Mirza sebagai Tirta, Yadi Timo sebagai Jambrud, Tengku Tezi sebagai Benny, dan berbagai pemain asal Tanah Air lainnya.

Sinetron Ratu di Hatiku bercerita tentang dua orang anak bernama Dewi dan Ratu yang lahir dari ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Terbiasa tinggal terpisah, nasib mereka pun berbeda pula.

Keduanya tinggal di daerah pinggiran Jakarta, sebagai bagian dari masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Akibat konflik masa lalu sang ayah, Ratu pun akhirnya terpaksa tinggal bersama Dewi dan Miska.

Sayangnya, Miska tak terlalu menyukai kehadiran Ratu. Ia kerap kali mengasingkannya, dan banyak konflik yang terjadi di antara mereka hingga perdebatan tak dapat dihindari lagi.

Bagi Anda yang ingin menonton Ratu di Hatiku, semua episodenya kini sudah bisa disaksikan melalui Vision+. Anda bisa menyaksikan ulang sinetronnya kapan saja dan di mana saja.