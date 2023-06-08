Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kakak Adik yang Lama Terpisah Kini Kembali Bersatu dalam Ratu di Hatiku, Nonton di Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |01:04 WIB
Kakak Adik yang Lama Terpisah Kini Kembali Bersatu dalam Ratu di Hatiku, Nonton di Vision+
Ratu di Hatiku Vision+ (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTARCTI kembali hadir dengan sinetron-sinetron pilihannya, salah satunya berjudul Ratu di Hatiku yang sudah tayang sejak Maret 2023 lalu. Sinetron ini disutradarai oleh Erlanda Gunawan, Ook Chemenk, dan Yandi Teresa.

Ratu di Hatiku diperankan oleh Makayla Rose sebagai Dewi, Shafira Doyle sebagai Ratu, Alessia Cestaro sebagai Miska, Metta Permadi sebagai Mayang Indah Sari, Teuku Mirza sebagai Tirta, Yadi Timo sebagai Jambrud, Tengku Tezi sebagai Benny, dan berbagai pemain asal Tanah Air lainnya.

Ratu di Hatiku Vision+

Sinetron Ratu di Hatiku bercerita tentang dua orang anak bernama Dewi dan Ratu yang lahir dari ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Terbiasa tinggal terpisah, nasib mereka pun berbeda pula.

Keduanya tinggal di daerah pinggiran Jakarta, sebagai bagian dari masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Akibat konflik masa lalu sang ayah, Ratu pun akhirnya terpaksa tinggal bersama Dewi dan Miska.

Sayangnya, Miska tak terlalu menyukai kehadiran Ratu. Ia kerap kali mengasingkannya, dan banyak konflik yang terjadi di antara mereka hingga perdebatan tak dapat dihindari lagi.

Bagi Anda yang ingin menonton Ratu di Hatiku, semua episodenya kini sudah bisa disaksikan melalui Vision+. Anda bisa menyaksikan ulang sinetronnya kapan saja dan di mana saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement