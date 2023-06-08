Merasa Gagal Jadi Istri Virgoun, Inara Rusli: Masih Bisa Jadi Ibu yang Baik

JAKARTA - Pernikahan Virgoun dan Inara Rusli saat ini telah berada di ujung tanduk. Sidang mediasi perceraian mereka yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat, Rabu, 7 Juni 2023 bahkan berakhir gagal.

Hal tersebut membuat sidang perceraian antara Inara dan Virgoun akan berlanjut hingga putusan nanti. Bahkan sidang kedua disebut akan berlangsung minggu depan dengan agenda pembacaan gugatan.

Meski rumah tangganya sedang bermasalah, Inara rupanya telah ikhlas dan menerimanya dengan lapang dada. Hal itu disampaikan Inara melalui laman Instagram pribadinya.

"Alhamdulillah sekarang aku ngerasa banyak hal positif dalam diri aku yg semakin bertambah, kunci nya harus sabar dan ikhlas," tulis Inara Rusli melalui akun instagram pribadinya, Kamis (8/6/2023).

Sementara itu, para netizen terlihat memberikan dukungan dan semangat kepada Inara agar semakin kuat menghadapi masalah yang menimpanya. Bahkan, tak sedikit yang berharap agar Inara bisa semakin kuat demi ketiga buah hatinya.

"Maju terus pantang mundur, Jika belum bisa menjadi istri mulia, kita masih bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak MERDEKA," tulis netizen.

"Bismillah mudah2an cepat selesai semua urusannya dengan baik, lanjutkan hidup dengan optimis ya Inara, dapat jodoh yang lebih baik, Janji Alloh perempuan Sholihah untuk laki-laki Sholih," sahut netizen lainnya.

Sebelumnya, Inara Rusli sempat mengaku pasrah dengan peristiwa terjadi di dalam rumah tangganya. Perempuan 30 tahun ini bahkan sempat mengklaim jika dirinya berkali-kali ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan menghadirkan Ustadz Derry Sulaiman untuk melakukan mediasi.