Tiket Lagi-Lagi Tennis Dijual Mulai Besok, Intip Bocoran Harganya

JAKARTA - Rans Entertainment akan menggelar pertandingan olahraga Tennis yang akan dimeriahkan oleh selebritis Tanah Air. Berlangsung pada 24 Juni 2023 mendatang, tiket pertandingan Lagi-Lagi Tennis akan dijual mulai besok, Jumat, 9 Juni 2023.

Hal itu turut diungkap Raffi Ahmad dalam laman Instagram pribadinya, @raffinagita1717. Dalam postingan itu, Raffi mengingatkan agar masyarakat tak ketinggalan untuk berburu tiket pertandingan tennis para selebritis ini.

“Let’s go!! Siap-siap besok war tiket Lagi-Lagi Tennis, Jumat 9 Juni 2023 pukul 19.00 WIB,” tulis Raffi, Kamis (8/6/23).

Tiket tersebut pun bisa dibeli secara online oleh masyarakat mulai pukul 19.00 WIB besok. Bahkan, tiket tersebut hanya bisa dibeli melalui aplikasi TipTip.

Jangan lupa pastikan jika kalian telah melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum membeli tiket tersebut.

“Jangan lupa download aplikasi TipTip dan registrasi dari sekarang biar besok bisa langsung war!!,” kata Raffi.

Sementara itu, Raffi juga memberikan bocoran price list atau daftar harga untuk tiket Lagi-Lagi Tennis yang akan dijual besok. Menariknya, tiket yang dijual pun berdasarkan dresscode dan juga posisi tempat duduk.

Untuk dresscode hitam dan tribun bawah, harga tiketnya dibanderol Rp250 ribu. Sedangkan untuk tiket di tribun atas dengan dresscode putih, akan dibanderol seharga Rp200 ribu.