5 Artis Pria Indonesia Alami Perubahan pada Dagu, Nomor 2 Dijuluki Beauty Blender

JAKARTA - Deretan artis pria Indonesia alami perubahan pada dagu. Beberapa dari mereka bahkan kabarnya harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendapatkan dagu yang diimpikan.

Meski ada yang sukses, namun tak jarang para artis ini menuai komentar julid warganet karena perubahan itu dinilai memengaruhi bentuk wajah mereka. Berikut deretan artis pria Indonesia yang mengalami perubahan pada dagu versi Okezone.

1.Deddy Corbuzier

Artis pria Indonesia alami perubahan pada dagu. (Foto: Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa/Instagram/@mastercorbuzier)

Baru-baru ini, Deddy Corbuzier mencuri perhatian warganet karena perubahan signifikan pada bentuk wajahnya. Dagu sang mantan mentalis kini terlihat lebih panjang dan lebar. Banyak yang menduga dia sebenarnya sudah menjalani operasi plastik.

2.Roy Kiyoshi

Roy Kiyoshi sempat menjadi olok-olok warganet dan dijuluki beauty blender karena melakukan filler dagu. Tindakan tersebut, membuat wajahnya terlihat lebih tirus dengan dagu meruncing.

Artis pria Indonesia alami perubahan pada dagu. (Foto: Roy Kiyoshi/Instagram/@roykiyoshi)

“Nyesel banget filler dagu. Setelah gue lihat-lihat ya memang mirip (beauty blender) sih,” katanya pada 2 Juli 2021. Karena olok-olok itu, Roy Kiyoshi akhirnya melepas filler pada dagunya.

3.Ivan Gunawan

Artis pria Indonesia alami perubahan pada dagu. (Foto: Ivan Gunawan/Instagram/@ivan_gunawan)

Ivan Gunawan merupakan salah satu artis pria Indonesia yang sangat memerhatikan penampilannya. Dia juga menjalani beberapa prosedur kecantikan untuk memperbaiki bentuk hidung, bibir, dan dagunya sehingga terlihat lebih tirus.