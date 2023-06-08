Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andra Ramadhan Ungkap Ahmad Dhani Sering Berantem saat Masih SMP hingga Jadi Tontonan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |04:30 WIB
Andra Ramadhan Ungkap Ahmad Dhani Sering Berantem saat Masih SMP hingga Jadi Tontonan
Andra Ramadhan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Andra Ramadhan sudah cukup lama berteman dengan Ahmad Dhani. Tepatnya sejak sama-sama bersekolah di SMP 6 Surabaya.

Hal itu membuat Andra bisa dikatakan cukup mengenal sosok ayah dari Al, El, dan Dul tersebut. Bahkan, ia menyebut jika Dhani dahulu merupakan orang yang sering kali bertengkar.

Sebagai teman satu sekolah, Andra mengaku cukup menikmati momen ketika Dhani bertengkar. Gitaris Dewa 19 ini bahkan menyebut jika momen tersebut tak akan bisa dilewatkan saat SMP.

Menurutnya, menonton Ahmad Dhani menjadi hiburan tersendiri dan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu.

Andra Ramadhan

"Itu tontonan paling ditunggu-tunggu tuh zaman SMP, Dhani berantem. Udah kayak ada jadwalnya, gue juga lupa gimana bisa tahu ya, mungkin karena teman-teman bilang 'Eh Dhani mau berantem tuh'," ujar Andra dalam YouTube Video Legend.

Pria 50 tahun itu mengatakan bahwa saat jam pulang sekolah tiba, para siswa memilih untuk berkumpul dan melihat Ahmad Dhani berantem. Menariknya, Dhani akan bertengkar satu lawan satu.

"Udah tuh nungguin dan kita nonton, berantem sampai selesai, udah bubar. Terus kapan lagi mungkin minggu depan gitu, jadi kayak hiburan lah buat kita gitu," tuturnya.

Saat belum mengenal sosok Dhani, Andra menyebut jika dirinya sepat menganggap ayah Al, El dan Dul tersebut tengil. Namun, setelah naik ke kelas 2 SMP dan dekat secara personal dengan suami Mulan Jameela tersebut, pandangan Andra terhadap Dhani pun berubah.

