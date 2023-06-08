Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Bayaran Cut Keke saat Jadi Aspri Hotman Paris

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |03:30 WIB
Mengulik Bayaran Cut Keke saat Jadi Aspri Hotman Paris
Cut Keke (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Cut Keke rupanya pernah bekerja sebagai asisten pribadi alias aspri dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hal tersebut pertama kali diketahui lewat unggahan sang pengacara di akun Instagram pribadi miliknya.

Tak sendiri, kala itu Cut Keke bekerja sebagai aspri Hotman bersama Sophia Latjuba. Momen tersebut bahkan terjadi di awal tahun 2000-an.

"Awal tahun 2000," tulis Hotman Paris singkat sambil mengunggah pemberitaan soal Cut Keke yang pernah menjadi asprinya.

Sementara itu, Cut Keke sendiri sempat membongkar berapa gaji yang diterimanya saat menjadi aspri dari Hotman. Menariknya, ia menyebutkan nominal yang cukup besar untuk honor yang diterima di tahun 2000-an.

Cut Keke

"Aku pokoknya belum married, masih umur 20-an. Dulu mah Rp 5 jutaan lumayan," ujar Cut Keke baru-baru ini.

"Aku lupa per bulan atau sekali datang (dibayar). Tapi nggak selalu ikut nemenin sidang," sambungnya.

Halaman:
1 2
