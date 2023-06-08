Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Netizen Bela Rebecca Klopper di Kasus Video Syur, Lina Mukherjee Singgung Diskriminasi Artis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:50 WIB
Netizen Bela Rebecca Klopper di Kasus Video Syur, Lina Mukherjee Singgung Diskriminasi Artis
Lina Mukherjee (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Lina Mukherjee diduga ikut menyorot kasus video syur dengan pemeran wanita mirip artis Rebecca Klopper. Melalui akun Instagram pribadinya, Lina tampak menyentil netizen yang masih membela kekasih Fadly Faisal usai video berdurasi 47 detik tersebut viral.

Lina mengatakan bahwa tak sepatutnya netizen menghujat pelaku video mesum itu. Namun, Lina juga mengaku heran bila pelaku justru mendapat belaan dari netizen.

“Kasus video mesum artis itu gak perlu dihujat, banyak orang yang mesum juga. Tapi gak dibenarkan juga, sengaja atau gak, kok pada ngebela,” tulis Lina di Insta Story-nya, Kamis (8/6/23).

Selain itu, Lina juga sempat membandingkan video syur diduga Rebecca dengan kasus yang menimpa Gisella Anastasia dan Luna Maya. Ia bahkan mengaku keheranan mengapa Rebecca tak dihujat sedangkan Gisel dan Luna justru terkena cacian.

Lina Mukherjee

“Intinya +62 kalau pelakunya cantik pasti dibela, padahal Gisel sama dia (Rebecca) sama aja lho. Gisel sama Luna Maya dihujat, tapi nih cewek dibela mati-matian,” beber Lina.

Tak sampai di situ, Lina juga mengaku tak habis pikir dengan gaya pacaran Rebecca dan kekasihnya, Fadly Faisal. Ia menganggap aksi pacaran keduanya memang berlebihan.

Bahkan, kreator asal Kalimantan Timur ini juga membandingkan kasus itu dengan Ayu Ting Ting. Lina seolah yakin bila pelakunya adalah Ayu, netizen pasti akan menghujat dan menghakimi pedangdut tersebut.

Halaman:
1 2
