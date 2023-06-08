Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Mudah Lelah di Kehamilan Kedua, Atta Halilintar Gercep Larang Bekerja

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:01 WIB
Aurel Hermansyah Mudah Lelah di Kehamilan Kedua, Atta Halilintar Gercep Larang Bekerja
Aurel Hermansyah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Aurel Hermansyah saat ini tengah mengandung calon anak kedua, buah cintanya bersama Atta Halilintar. Berbeda dengan kehamilan sebelumnya, kali ini Aurel mengatakan jika dirinya lebih cepat lelah bahkan sampai kondisi kesehatannya drop.

Hal itu membuat ibunda dari Ameena Hanna ini mulai mencoba untuk membatasi segala aktivitasnya. Salah satunya dengan tidak memaksakan diri untuk beraktivitas jika sudah merasa tidak kuat.

Bahkan, Aurel juga memutuskan beristirahat total ketika merasa kondisi tubuhnya tidak fit.

"Kehamilan kedua ini aku ngerasa capek dan drop. Kalau ada mau pergi aku kadang nggak ikut karena badannya ngerasa nggak kuat. Jadi pas kemarin ngobrol sama dokter, aku memang kurang fit dan minta istirahat total," ujar Aurel Hermansyah saat dijumpai di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Aurel Hermansyah dan keluarga

Sebagai suami, Atta Halilintar pun turut memberi peringatan pada istrinya untuk tidak mengambil pekerjaan. Termasuk untuk membatasi kegiatannya agar bisa beristirahat dengan maksimal.

Ia bahkan mengaku ingin jika Aurel bisa menghabiskan waktu dengan kegiatan yang menyenangkan seperti bermain dengan putri sulungnya, Ameena Hanna Nur Atta tanpa memikirkan pekerjaan agar tidak kelelahan.

"Abis ini Mama Nur nggak usah ambil kerjaan, udah istirahat aja. Jadi mau istirahat dulu lah makan, main bareng Ameena, nonton," timpal Atta.

Sementara itu, untuk Aurel berdalih jika ia merasa percuma membatasi pekerjaannya. Sebab, ada banyak hal lain yang tetap harus dipikirkannya hingga membuat dirinya lelah.

Halaman:
1 2
