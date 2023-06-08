Jadi Kepala Rumah Tangga, Marshel Widianto Makin Gencar Cari Nafkah

JAKARTA - Komedian Marshel Widianto saat ini sudah menjadi ayah dari seorang anak laki-laki. Setelah menikah dengan Yansen Indiani alias Cesen dan memiliki anak, kehidupan Marshel pun mendadak berubah, termasuk soal caranya dalam bekerja.

Bukan tanpa sebab, sebagai seorang kepala rumah tangga sudah seharusnya bintang film Laundry Show ini mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan sang buah hatinya. Oleh karenanya, komika 27 tahun tersebut kini mengaku semakin gencar mencari penghasilan.

"Setuju itu karena saya sangat gencar mencari uang, tapi yang saya cari lagi dipilih-pilih dulu," ujar Marshel Widianto saat ditemui awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat Rabu, 7 Juni 2023 kemarin.

Kedepannya, Marshel pun mengatakan bahwa dirinya akan semakin giat bekerja. Namun, ia juga berharap agar segala pekerjaan yang diterimanya, masih memungkinkan untuk bisa pulang kerumah tiap hari.

Tentunya, Marshel sama sekali tidak ingin terlalu lama jauh dari sang anak. Atas dasar itu, tak heran bila Marshel mengaku kalau dirinya seringkali rindu dengan anaknya, ketika berada diluar rumah. Seolah tidak ingin melewatkan segala momen perkembangan dan kebersamaannya dengan sang buah hati.

"Nangisnya yang teriak gitu dan juga kalau lagi main sama dia, itu yang saya kangenin," ucap Marshel.