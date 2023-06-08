Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Kepala Rumah Tangga, Marshel Widianto Makin Gencar Cari Nafkah

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:30 WIB
Jadi Kepala Rumah Tangga, Marshel Widianto Makin Gencar Cari Nafkah
Marshel Widianto (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Marshel Widianto saat ini sudah menjadi ayah dari seorang anak laki-laki. Setelah menikah dengan Yansen Indiani alias Cesen dan memiliki anak, kehidupan Marshel pun mendadak berubah, termasuk soal caranya dalam bekerja.

Bukan tanpa sebab, sebagai seorang kepala rumah tangga sudah seharusnya bintang film Laundry Show ini mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan sang buah hatinya. Oleh karenanya, komika 27 tahun tersebut kini mengaku semakin gencar mencari penghasilan. 

"Setuju itu karena saya sangat gencar mencari uang, tapi yang saya cari lagi dipilih-pilih dulu," ujar Marshel Widianto saat ditemui awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat Rabu, 7 Juni 2023 kemarin.

Kedepannya, Marshel pun mengatakan bahwa dirinya akan semakin giat bekerja. Namun, ia juga berharap agar segala pekerjaan yang diterimanya, masih memungkinkan untuk bisa pulang kerumah tiap hari. 

Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48

Tentunya, Marshel sama sekali tidak ingin terlalu lama jauh dari sang anak. Atas dasar itu, tak heran bila Marshel mengaku kalau dirinya seringkali rindu dengan anaknya, ketika berada diluar rumah. Seolah tidak ingin melewatkan segala momen perkembangan dan kebersamaannya dengan sang buah hati.

"Nangisnya yang teriak gitu dan juga kalau lagi main sama dia, itu yang saya kangenin," ucap Marshel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement