Tato Tulisan Laura Dipunggung Nikita Mirzani Hilang?

JAKARTA - Nikita Mirzani baru-baru ini membagikan foto serta video ketika ia tengah mengikuti kelas pilates. Dibantu oleh seorang coach pria, Niki terlihat cukup menikmati olahraganya kali ini.

Dalam kesempatan itu, Niki terlihat mengenakan legging panjang dan juga sport bra yang memperlihatkan bagian perut serta punggungnya. Bahkan, tato yang ada di punggung bintang Comic 8 ini bisa terlihat jelas.

"Lakukan apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu bisa melakukan yang kamu mau. Terima kasih atas kesabarannya @pilatesxpedition)," tulis Nikita di kolom keterangan foto dan video.

Hal itu sontak membuat netizen salah fokus, terutama pada tato yang ada di bagian punggung Niki. Mengingat, seharusnya ada tulisan 'Laura' dengan tinta berwarna merah yang muncul di tengah gambar berbentuk hati di punggungnya.

Sontak, beberapa netizen mulai menduga jika Nikita Mirzani telah menghapus tato tersebut. Mengingat, sejak beberapa minggu belakangan ini hubungannya dengan sang putri, Laura Meizani alias Lolly bisa dikatakan kurang baik, bahkan renggang.

"Tattoo tulisan LAURA sudah dihapus di punggungnya Nikita...tandanya Nikita sudah sangat kecewa dan sakit hatinya dengan sifat buruk loly...good joob Nikita, kamu masih punya 2 anak jagoan Insha Allah menjadi anak baik dan sholeh," kata yulia***.

"Benar udh ga ada nama Laura di punggung tengah love nya..," sambung miaa***.