HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Batal Naik Haji, Baim Wong Ungkap Kesedihan Ayahnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:01 WIB
Batal Naik Haji, Baim Wong Ungkap Kesedihan Ayahnya
Baim Wong (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor sekaligus YouTuber, Baim Wong, gagal berangkat Haji tahun ini. Hal tersebut jelas membuatnya sedih, mengingat persiapannya telah rampung 100 persen dan hanya tinggal menaiki pesawat menuju ke Tanah Suci.

Meski demikian, Baim sendiri mengaku belum bisa memastikan apakah rencana Haji tersebut benar-benar batal atau hanya ditunda keberangkatannya. Sebab, dia masih ingin mengkonfirmasi pembatalan tersebut ke pihak travel yang mendampinginya pergi Haji tahun ini.

"Belum tahu karena memang bisa berangkat lagi. Di tahun yang sama, sebetulnya tahun depan emang ada undangan cuma tahun ini kalau tahun ini memang ya balik lagi kalau saya gembar-gembor semua itu panggilan ya kalau misalkan kita berangkat Haji terbukti semuanya, kalau belum saatnya belum," ujar Baim Wong saat ditemui awak media di Kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

"Sebenarnya nanti tunggu saja saya sama pihak travel nanti saya akan konfirmasi sama mereka berdua takutnya salah pengertian," sambungnya.

Baim Wong (Ayu/MPI)

Sementara itu, bukan hanya Baim yang merasa sedih lantaran gagal berangkat ke Tanah Suci pada 7 Juni 2023 kemarin. Sang yah, Johnny Wong juga mengaku sedih lantaran ialah yang paling semangat ketika mendengar kabar bahwa putranya mendapatkan undangan langsung dari Raja Salman untuk beribadah Haji tahun ini.

Halaman:
1 2
