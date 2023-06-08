Advertisement
HOT GOSSIP

Indah Permatasari Jawab Tudingan Arie Kriting Pakai Ilmu Gaib Lewat Tren Video Tabrakan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:30 WIB
Indah Permatasari Jawab Tudingan Arie Kriting Pakai Ilmu Gaib Lewat Tren Video <i>Tabrakan</i>
Indah Permatasari dan Arie Kriting (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Indah Permatasari kerap mengikuti tren media sosial. Kali ini, giliran tren bertabrakan dengan lawan jenis, hingga akhirnya menampilkan momen-momen romantis ketika telah menjadi pasangan, yang diikuti oleh ibu satu anak tersebut.

Melalui akun Instagramnya, Indah pun mengikuti tren tersebut bersama suaminya, Arie Kriting. Namun, bukannya video bertransisi ke momen romantis keduanya ketika telah menjadi pasangan dan menikah, ia justru membagikan tangkapan layar berisi judul pemberitaan yang mengarah pada restu ibundanya.

Sebagaimana diketahui, ibunda Indah yakni Nursyah memang tak memberikan restu atas pernikahannya dengan Arie Kriting. Bahkan, meski telah dikaruniai cucu, Nursyah tetap berkeras hati untuk tidak memberikan restu atas pernikahan mereka.

Tak cuma itu, Indah juga turut menampilkan pemberitaan soal Nursyah yang menyebut jika Arie Kriting menggunakan ilmu gaib untuk menarik perhatiannya.

Indah Permatasari dan Arie Kriting

"Tanda hadirnya ilmu gaib dalam percintaan Indah dan Arie sesungguhnya sudah terdeteksi sejak awal," bunyi audio di salah satu infotainment yang menjadi backsound dalam video Indah dan Arie.

Sontak, Arie pun terlihat kabur dan menghilang dari sorot kamera. Sementara Indah, ia terlihat ketakutan dan segera mengakhiri videonya.

"Gini bukan sih konsepnya?," tanya Indah di kolom keterangan video.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
