Balas Komentar YouTuber Kuliner, Tasyi Athasyia Tak Terima Makanannya Direview Jelek

JAKARTA - Tasyi Athasyia tengah jadi perbincangan hangat warganet setelah dirinya menjadi trending topic di Twitter. Hal ini bermula dari aksi Tasyi yang diduga tak membayar gaji mantan karyawannya.

Buntut dari hal tersebut, netizen pun mencari tahu beberapa aksi kontroversial lainnya yang diduga dilakukan influencer berdarah Timur Tengah ini. Salah satunya yang ikut terungkap soal Tasyi membalas seorang YouTuber kuliner yang me-review usaha makanannya.

Hal itu terungkap dalam kanal YouTube, Mamank Kuliner. Dalam video tersebut, YouTuber bernama Hanif Khairulah itu tengah mengulas jajanan Korea suatu restoran yang berkolaborasi dengan Tasyi.

Menurut pantauan MNC Portal, Hanif menjelaskan positif dan negatif dari menu makanan yang berkolaborasi dengan Tasyi. Salah satunya yang menuai kritikan adalah harga makanan itu yang cukup mahal.

“Tapi yang menjadi kendala menurut gue di harga. Gue beli di ojek online, gak tahu kalau beli di toko. Menurut gue untuk harga Rp50 ribu kemahalan,” ungkap Hanif, dikutip Kamis (8/6/23).

Tak lama, Tasyi pun terlihat menulis komentar di video review makanannya itu. Tasyi menjelaskan beberapa hal yang diungkap oleh Hanif termasuk soal harga makanannya yang mahal.

“Untuk harga di ojek online sama, belum di store itu berbeda ya. Kalau mau hemat, bisa langsung beli di store,” tulis Tasyi.

Tak sampai di situ, saudara kembar Tasya Farasya ini juga menjelaskan bahwa dirinya bukan pemilik restoran tersebut dan hanya berkolaborasi. Sehingga, dirinya tak bertugas untuk mematok harga.