Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Balas Komentar YouTuber Kuliner, Tasyi Athasyia Tak Terima Makanannya Direview Jelek

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:09 WIB
Balas Komentar YouTuber Kuliner, Tasyi Athasyia Tak Terima Makanannya Direview Jelek
Tasyi Athasyia. (Foto: Instagram @tasyiathasyia)
A
A
A

JAKARTA - Tasyi Athasyia tengah jadi perbincangan hangat warganet setelah dirinya menjadi trending topic di Twitter. Hal ini bermula dari aksi Tasyi yang diduga tak membayar gaji mantan karyawannya.

Buntut dari hal tersebut, netizen pun mencari tahu beberapa aksi kontroversial lainnya yang diduga dilakukan influencer berdarah Timur Tengah ini. Salah satunya yang ikut terungkap soal Tasyi membalas seorang YouTuber kuliner yang me-review usaha makanannya.

Hal itu terungkap dalam kanal YouTube, Mamank Kuliner. Dalam video tersebut, YouTuber bernama Hanif Khairulah itu tengah mengulas jajanan Korea suatu restoran yang berkolaborasi dengan Tasyi.

Menurut pantauan MNC Portal, Hanif menjelaskan positif dan negatif dari menu makanan yang berkolaborasi dengan Tasyi. Salah satunya yang menuai kritikan adalah harga makanan itu yang cukup mahal.

Tasyi Athasyia (Instagram)

“Tapi yang menjadi kendala menurut gue di harga. Gue beli di ojek online, gak tahu kalau beli di toko. Menurut gue untuk harga Rp50 ribu kemahalan,” ungkap Hanif, dikutip Kamis (8/6/23).

Tak lama, Tasyi pun terlihat menulis komentar di video review makanannya itu. Tasyi menjelaskan beberapa hal yang diungkap oleh Hanif termasuk soal harga makanannya yang mahal.

“Untuk harga di ojek online sama, belum di store itu berbeda ya. Kalau mau hemat, bisa langsung beli di store,” tulis Tasyi.

Tak sampai di situ, saudara kembar Tasya Farasya ini juga menjelaskan bahwa dirinya bukan pemilik restoran tersebut dan hanya berkolaborasi. Sehingga, dirinya tak bertugas untuk mematok harga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147853/tasyi_athasyia-0Jub_large.jpg
Tasyi Athasyia Mencak-Mencak Disebut Main Biliar Tanpa Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/33/3121515/tasyi_atashyia-2Pmh_large.jpg
Tasyi Athasyia Laporkan 2 Content Creator Usai Dituding Lakukan Black Campaign
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120485/alasan_tasyi_athasyia_laporkan_nicky_tirta-7tnK_large.jpg
Alasan Tasyi Athasyia Laporkan Nicky Tirta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005662/netizen-bandingkan-sikap-teuku-ryan-dan-suami-tasyi-athasyia-saat-istrinya-dibully-4oJ1X6TTMT.jpg
Netizen Bandingkan Sikap Teuku Ryan dan Suami Tasyi Athasyia saat Istrinya Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954940/tasyi-athasyia-ungkap-proses-kelahiran-anak-ke-4-akui-tak-ada-rasa-sakit-3oX38L4VlF.jpg
Tasyi Athasyia Ungkap Proses Kelahiran Anak ke-4, Akui Tak Ada Rasa Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953589/ibunda-ikut-mendampingi-tasyi-athasyia-di-persalinan-anak-keempat-QXsN7wjzXS.jpg
Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement