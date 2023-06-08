Sintya Marisca Keseleo saat Coba Lapangan FIBA Bareng Teman, Netizen Beri Dukungan

JAKARTA - Aktris cantik Sintya Marisca memang memiliki bakat di dunia olahraga, termasuk bermain bola basket. Kali ini, pemeran Habibah di sinetron Amanah Wali tersebut terjatuh dan berakhir dengan kakinya keseleo.

Insiden itu berawal saat Sintya Marisca tengah menjajal atau mencoba lapangan untuk Federation Internationale de Basketball (FIBA) bersama teman-temannya. Aktris yang baru menjajaki usia 23 tahun tersebut setelah berusaha mencetak gol ke ring basket, terjatuh ke arah kanan dengan kaki berbelok tidak menapak lurus.

"Kanan kiri engkel. L1, L2, R1, R2. Edisi nyobain Court untuk FIBA nanti!" tulis caption instagram Sintya Marisca, dikutip dari instagram pribadinya @sintyamarisca, Kamis (8/6/2023).

Hal ini menyebabkan Sintya Marisca harus melakukan terapi tulang khusus keseleo. Bahkan, saat pengobatan aktris cantik yang hobi berkendara vespa itu tidak berhenti mengerang kesakitan dan menyebut nama Allah.

"Aduh bah aduh bah. Allahu akbar," ucap Sintya Marisca dalam video reelsnya tersebut.

Tak heran, Sintya Marisca memang banyak digemari oleh kaum Adam, karena tampilannya yang cukup nyentrik. Video reels yang berd rasi 15 detik tersebut menuai 13 ribu lebih likes dan banyak ucapan doa dari penggemarnya.

