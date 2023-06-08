Kesehatan Paula Verhoeven Terganggu, Baim Wong Batal Pergi Haji

JAKARTA - Aktor Baim Wong datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji mendadak dibatalkan meski ia sudah berada di dalam pesawat.

Sebelumnya, Baim berencana berangkat Haji pada 7 Juni 2023 kemarin. Namun, ia mengaku terpaksa turun dari pesawat lantaran kesehatan istrinya, Paula Verhoeven.

Sementara itu, ayah dua anak itu belum bisa memastikan apakah rencananya untuk pergi Haji benar-benar dibatalkan atau hanya ditunda keberangkatannya. Sebab, ia masih marus mengonfirmasi lebih lanjut ke pihak travel yang membawanya pergi Haji tahun ini.

"Ada juga masalah kesehatan juga sih, makanya ini pada mau jenguk Paula," ujar Baim Wong saat ditemui awak media di Kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Baim juga mengaku cukup bersedih atas batalnya keberangkatan Haji tahun ini. Apalagi ayahnya sangat bahagia ketika mengetahui bahwa Baim akan pergi ke Tanah Suci dan menunaikan ibadah Haji.

"Masih sedih iya, apalagi Papa saya waktu itu kan konfirmasi ke Papa saya juga yang pertama memang dia yang paling senang saya berangkat pas dia bilang 'nggak apa-apa' akhirnya ya sudah," ucap Baim.