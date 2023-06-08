7 Penyanyi Indonesia Gelar Konser di Luar Negeri Sepanjang 2023

JAKARTA - Deretan penyanyi Indonesia gelar konser di luar negeri sepanjang 2023. Hal ini membuktikan bahwa para musisi Tanah Air ini memiliki pasar dan fanbase yang cukup solid di luar negeri.

Selain itu, tur konser di luar negeri juga menjadi momen lepas kangen penggemar bersama idolanya. Lalu siapa saja musisi Indonesia yang menggelar konser di luar negeri sepanjang tahun 2023? Berikut ulasan Okezone.

1.Radja Band

Radja Band menggelar konser di Larkin Arena Indoor Stadium, Johor Bahru, Malaysia, pada 11 Maret 2023. Pertunjukan tersebut berlangsung sukses dan disesaki ribuan penggemar. Namun usai konser,Radja didatangi 15 orang yang mengklaim dari pihak organizer.

"Awalnya, kami kira prank. Tapi orang-orang tersebut mulai agresif. Mereka menendang meja, mengucapkan kata-kata kasar, mendorong sampai mengancam membunuh kami,” ujar Ian Kasela, medio Maret 2023.

2.Setia Band

Setia Band juga sukses menggelar konser di Bukit Jalil Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Maret 2023. Konser tersebut merupakan peringatan 20 tahun karier Charly Van Houten sekaligus penampilan reuni ST12.

Setelah beberapa lama, penggemar ST12 di Malaysia akhirnya bisa melihat kembali penampilan Charly, Pepep, dan Pepeng di satu panggung. Dalam kesempatan itu, mereka membawakan sederet lagu hits ST12.

3.Niki Zefanya

Untuk pertama kali, Niki Zefanya menggelar tur dunia bertajuk ‘Nicole World Tour 2023’ di Amerika Utara, Asia, Australia, dan Eropa. Tur tersebut dibukanya dengan penampilan di Meksiko, pada 13 Mei silam.

Dalam lawatan tur dunianya, pelantun Lowkey tersebut dipastikan singgah di Jakarta, pada 26 September 2023. Dia dijadwalkan menutup turnya di Amsterdam, Belanda, pada 10 Oktober mendatang.