Antonio Dedola Jawab Soal Agama yang Dianutnya Usai Bercerai dari Nikita Mirzani

JAKARTA - Rumah tangga pasangan Antonio Dedola dan Nikita Mirzani diketahui telah berakhir. Pertengkaran antara keduanya tampaknya menjadi pemicu kandasnya pernikahan siri mereka.

Kini, Toni dikabarkan sudah kembali ke negara asalnya, yakni Jerman. Hal itu membuat netizen penasaran terkait agama yang kini dianut oleh pria tersebut.

Pasalnya, Toni sempat mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi masuk Islam sesaat sebelum dirinya menikahi Nikita Mirzani. Namun setelah bercerai, apakah Toni kembali pindah ke agamanya yang terdahulu?

Saat ditanya netizen terkait hal itu, Toni mengaku bahwa dirinya hingga kini masih memeluk agama Islam. Ia bahkan mengaku tak pindah agama lantaran Nikita Mirzani atau siapapun, melainkan karena ia meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar menurutnya.

"Aku menerima banyak sekali pertanyaan semacam ini. Aku ingin menegaskan jika aku tidak memilih agama ini karena siapapun. Tetapi karena aku sangat percaya bahwa Islam adalah agama yang paling benar," ungkap Toni dalam akun Instagram Storynya baru-baru ini.