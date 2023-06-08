Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ameena Dibully Haters, Aurel Hermansyah: Kita Tindak Lanjut Biar Ada Jeranya!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:53 WIB
Ameena Dibully Haters, Aurel Hermansyah: Kita Tindak Lanjut Biar Ada Jeranya!
Aurel Hermansyah dan Ameena (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kerap membagikan aktivitas dan momen kebersamaan mereka dengan sang buah hati, Ameena Hanna Nur Atta, ke media sosial. Hal tersebut tentunya kerap kali diperhatikan oleh netizen, termasuk haters dari pasangan tersebut.

Bahkan baru-baru ini seorang haters tampak melontarkan nyinyiran kepada putri Atta dan Aurel yang berusia 1 tahunan. Nahasnya, haters tersebut sampai berani menyuruh Aurel dan Atta untuk memeriksakan Ameena lantaran diduga mengalami autis.

"Setiap saat konten tiada hari tanpa kata pintar maksa kali si oon dikatain pintar," tulis akun @jodan****.

"Alah editan team youtubers bapaknya @ahha__2020 jelas masih ahhhhh..ha.. hehe au au aja didengar Ameena periksa dulu nanti terlambat karena ada ciri-ciri autis," lanjutnya lagi.

Anak Aurel Hermansyah dibully netizen

Melihat komentar netizen tersebut, Aurel lantas meminta Atta untuk segera bertindak. Ia tampaknya sudah cukup kesal dengan tindakan haters tersebut membully Ameena.

"Pliiisss bang jangan dia, Tolong bertindak.. Dimana-mana dia ngebully Ameena," kata Aurel.

Halaman:
1 2
