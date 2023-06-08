Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Kecewa Batal Berangkat Haji Tahun Ini, Padahal Sudah di Bandara

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:41 WIB
Baim Wong Kecewa Batal Berangkat Haji Tahun Ini, Padahal Sudah di Bandara
Baim Wong batal berangkat haji (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong menanggapi soal batalnya rencana berangkat Haji pada 7 Juni 2023. Sebelumnya, Baim diketahui sudah sempat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk menuju Tanah Suci. Suami Paula Verhoeven juga bahkan sudah menaiki pesawat yang akan membawanya pergi Haji.

Namun, Baim mendadak mendapat kabar bahwa dirinya tidak bisa melakukan perjalanan ke Tanah Suci.

Ditemui di rumahnya, kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, ayah dari dua anak itu pun menanggapi batalnya pemberangkatan Haji tahun ini.

 BACA JUGA:

Baim Wong batal berangkat haji

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202/baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement