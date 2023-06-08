Baim Wong Kecewa Batal Berangkat Haji Tahun Ini, Padahal Sudah di Bandara

JAKARTA - Baim Wong menanggapi soal batalnya rencana berangkat Haji pada 7 Juni 2023. Sebelumnya, Baim diketahui sudah sempat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk menuju Tanah Suci. Suami Paula Verhoeven juga bahkan sudah menaiki pesawat yang akan membawanya pergi Haji.

Namun, Baim mendadak mendapat kabar bahwa dirinya tidak bisa melakukan perjalanan ke Tanah Suci.

Ditemui di rumahnya, kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, ayah dari dua anak itu pun menanggapi batalnya pemberangkatan Haji tahun ini.

