Regina Phoenix Sebut Niko Al Hakim Bucin, Bisa Video Call sambil Manggung

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:20 WIB
JAKARTA - Niko Al Hakim alias Okin belakangan ini memang tengah diisukan menjalin asmara dengan sosok wanita bernama Regina Phoenix. Tampaknya, Regina mulai semakin terbuka akan hubungannya dengan Niko.

Melalui insta story, wanita yang diduga kekasih baru duda dua anak ini mengunggah sebuah insta story. Niko terlihat sedang berada di sebuah acara dengan lighting berwarna merah.

Regina Phoenix video call dengan Okin

Di saat sibuk bekerja sekalipun, mantan suami Rachel Vennya itu tetap menyempatkan diri melakukan sambungan video call dengan Regina.

"Okin bucin TPH, bisa-bisanya ngecall lagi manggung, gimana konsepnya kak," tulis Regina Phoenix, dikutip pada Kamis (8/6/2023).

Sementara Niko Al Hakim sibuk manggung sambil video call, Regina sepertinya tengah menikmati momen di club malam. Wajah Regina di kamera tak begitu jelas dan dipenuhi gemerlap cahaya.

Alhasil, Regina pun merasa cukup kaget atas tingkah Niko yang mendadak melakukan video call di sela-sela kesibukannya.

"Syock saya lagi joget," tulis Regina

