HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lolly Curhat Biaya Sekolahnya di Inggris Dihentikan Nikita Mirzani

Hasyim Ashari , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:13 WIB
Lolly Curhat Biaya Sekolahnya di Inggris Dihentikan Nikita Mirzani
Lolly anak Nikita Mirzani (Foto: IG Lolly)
JAKARTA - Laura Meizani atau yang akrab disapa Lolly mencurahkan isi hatinya. Kali ini, Lolly merasa sedih lantaran Nikita Mirzani disebut-sebut telah berhenti membiayai sekolah di Inggris.

"Mama saya menolak untuk membayar tagihan sekolah saya dan dia mencoba membuat saya kembali ke Indonesia," tulis Lolly dikutip pada Kamis (8/6/2023).

Nikita Mirzani dan Lolly

"Ini membuat saya merasa sangat tidak enak, risih, dan sedih. Karena saya tahu begitu saya sampai di sana, hidup saya akan berubah total dan tidak akan merasa aman atau senang lagi," sambungnya.

Tak hanya itu saja, Lolly juga mengaku kalau seluruh akun media sosialnya telah diblokir oleh Nikita Mirzani. Oleh sebab itu, Lolly menuliskan pesan lewat Instagram pribadinya.

"Halo semuanya. Saya membuat story ini untuk mencoba menghubungi ibu saya karena dia memblokir saya di setiap platform media sosial," tulis Lolly.

 BACA JUGA:

