Klarifikasi Mantan Karyawan Tasyi Athasyia yang Mengaku Gajinya Ditahan

JAKARTA - Tasyi Athasyia mendadak jadi perbincangan publik. Seorang mantan karyawan mengaku masih ada gaji yang belum tuntas dibayarkan dan bahkan hendak dipolisikan oleh pihak kembaran Tasya Farasya itu

Tak lama berselang, pengakuan dari mantan karyawan bernama Risty Oktaviani itu pun viral di twitter. Setelah itu, Risty diketahui bertemu Tasyi dan permasalahan mereka sudah selesai serta gajinya pun telah dibayar lunas.

Namun dibalik itu semua, Risty yang semula mendapatkan simpati publik pun mengutarakan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata apa yang Risty katakan melalui twitter tidaklah lengkap, melainkan ada kisah yang disembunyikan mengenai dirinya keluar secara tidak baik-baik.

"Aku tidak keluar dengan baik baik karena aku tidak pamit dulu. Karena akan seperti itu, makanya pada saat itu gaji aku gak dikasih ke aku," kata Risty di instagram, Kamis (8/6/2023).

Tanpa menjelaskan detail kronologinya, Risty malah memotong cerita asli dan disebarkan ke media sosial. Terlebih, Risty juga tak berusaha datang atau menghubungi pihak Tasyi Athasyia.

"Kak Tasyi udah nyuruh aku datang ke rumah untuk ambil gaji, cuman aku yang gak dateng," ungkap Risty

"Aku tidak menghubungi kak tasyi dan suami tapi langsung upload ke media sosial dengan potongan cerita tersebut tanpa menjelaskan dari sisi pihak ka tasyi sehingga merugikan tasyi," tambahnya.

Dengan adanya kejadian ini, Risty merasa sangat bersalah pada mantan boss-nya itu. Padahal, Tasyi sudah minta masalah ini segera diselesaikan, namun Risty malah memberikan informasi keliru pada netizen.

"Aku malah memberikan informasi yang salah lagi, bilang kalau ka tasyi mau mempolisikan aku padahal ka tasyi sama sekali gak bawa polisi dan justru nunggu aku di rumahnya," lanjut Risty.

Risty menegaskan, dirinya bisa memberikan informasi itu tak lain karena mendapat kabar serupa yang ternyata salah. Hingga pada akhirnya, Risty dan Tasyi Athasyia pun saling bertemu.

"Aku pun sudah ditunggu dari sore sama ka tasyi di rumahnya tapi aku gak mau datang, akhirnya alhamdulillah baru malam ini aku memutuskan ke rumah ka tasyi aku sadari 100 persen kesalahan aku yang merugikan dan membuat stigma negatif," ungkap Risty.

