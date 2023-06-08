Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gemasnya Cipung, Anteng Dipangku Raffi Ahmad saat Main Piano

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:45 WIB
Gemasnya Cipung, Anteng Dipangku Raffi Ahmad saat Main Piano
Rayyanza (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad selalu bisa mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Terbaru, netizen dibuat gemas dengan ekspresi bayi yang akrab disapa Cipung itu saat duduk anteng dipangku sang ayah, Raffi Ahmad.

Bahkan, ekspresi Cipung seakan penasaran hingga memperhatikan dengan seksama jari Raffi Ahmad ketika bermain piano. Diketahui, Raffi Ahmad memang tengah memainkan lagu Baby Shark.

Saking penasarannya, Cipung sempat terlihat sesekali mencoba untuk ikut memencet piano yang ada di depannya itu.

"Main piano sama papa pake lagu kesukaan aku, Baby Shark," tulis caption instagram @tercipungcipung, Rabu (7/5/2023).

Raffi Ahmad dan Rayyanza bermain piano (Instagram)

Tingkah menggemaskan Cipung itu tentu langsung menarik komentar dari para netizen. Bahkan, banyak yang menyebut bahwa Cipung nantinya akan menjadi sosok multitalenta seperti sang ayah, termasuk bisa memainkan piano.

