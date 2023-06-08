Kondisi Nunung setelah Jalani Operasi, Inara Rusli dan Virgoun Tak Bertegur Sapa

HOT GOSIP pagi ini Kamis (8/6/2023), diawali dengan kabar komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung Srimulat setelah menjalani operasi pengangkatan sel kanker payudara di Rumah Sakit, Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023) kemarin.

Melalui video singkat yang diterima awak media, Nunung memberikan komentarnya usai menjalani operasi.

Nunung juga menyampaikan permohonan maafnya kepada awak media yang sudah menunggu untuk wawancara dengan sang suami, Iyan Sambiran, sejak pagi hari.

"Alhamdulillah, keadaanku sudah agak membaik. Suamiku belum bisa temuin kalian karena aku belum bisa ditinggal," kata Nunung Srimulat dari video yang diterima awak media, Rabu (7/6/2023).

BACA JUGA: Kondisi Nunung Srimulat Usai Jalani Operasi Kanker Payudara

"Sekarang keadaannya Alhamdulillah sudah baik. Ini berkat doa kalian semua. Mudah-mudahan bisa segera lebih baik, lebih cepat pulang dan bisa beraktivitas lagi," sambungnya.

Nunung kemudian menceritakan detik-detik pengangkatan sel kankernya. Dia mengaku sempat merasa ketakutan yang luar biasa.

"Pas mau operasi ya pasti deg-degan, takut. Itu manusiawi banget. Cuma ya sudah, dari awal kan aku sudah pasrah, sudah ikhlas," ucapnya.

Akan tetapi, Nunung bisa melewati proses operasi tersebut dengan lancar. Hal ini tak lepas dari dukungan keluarga dan kerabat dekatnya.

"Ada, anak-anakku, ponakanku, temen sama suamiku. Cuma memang di sini di dalam ruangan ini nggak boleh ditungguin lebih dari satu orang," pungkasnya.