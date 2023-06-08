Sinopsis No Risk No Gain, Kembalinya Andy Lau di Meja Judi

JAKARTA – Sinopsis film No Risk, No Gain akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre komedi Hong Kong yang dirilis pada tahun 1990, disutradarai oleh Jimmy Heung dan Taylor Wong dan dibintangi oleh Alan Tam, Andy Lau dan Natalis Chan.

Film ini merupakan angsuran kedua dari seri Casino Raiders. Dan masih melanjutkan kisah dari Alan Tam dan Andy Lau yang bekerja sama untuk memberantas penipuan judi lainnya.

Film ini menerima banyak tinjauan positif dan negatif dari para kritikus film serta mendapat rating sebesar 5.6/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film No Risk No Gain

Cheung San-ho (Chen Sung-young) memaksa Ray (Alan Tam) ke Makau untuk bersaing dengannya dalam perjudian dan menyuruh Ray pergi ke Makau untuk menunggu kedatangannya. Kembali dari Amerika Serikat ke Hong Kong untuk mencari sepupunya, dia ditipu oleh penipu Big Dee (Andy Lau) dan Leslie Mo (Natalis Chan), yang mengambil taruhan judi dan kartu VIP.

Dua identitas tertinggi Ray palsu, Leslie bertindak sebagai Ray sementara Big Dee bertindak sebagai pengawalnya ke Makau untuk berjudi. Tidak lama kemudian, Ray menyusul dan menangkap mereka, namun memutuskan untuk membiarkan Leslie menyamar sebagai dirinya.

Tidak disangka, Yeung Sing dan Yeung Chun memiliki niat jahat, berencana membunuh mereka bertiga, lalu menjebak Cheung. Saat Yeung Sing membawa ketiga anteknya untuk membunuh mereka, Yeung Chun dan Cheung tiba dan Chun membunuh Sing.

Cheung kemudian merasa bersalah dan minta maaf kepada Ray atas kejadian ini, di sisi lain Ray memberi arahan ke Big Dee dan Leslie untuk mengikuti kompetisi perjudian, dan disetujui oleh Cheung.

Selama putaran final kompetisi, karena persaingan Cheung dan Ray untuk snipe and calm, memungkinkan Big Dee mendapatkan semua rampasan dari kartu kecil untuk menjadi pemenang besar.

Tapi setelah pertandingan, Yeung Chun mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, dia ingin menggantikan bosnya Cheung dan menyewa Big Fool untuk membunuhnya, tapi Big Fool tidak mendengarkan Chun karena dia sebenarnya adalah teman lama Ray.