HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Bel Canto, Kisah Terjebaknya Penyanyi Opera yang Disandera

Reyza Pahlevi Haryanto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:22 WIB
Sinopsis Film Bel Canto, Kisah Terjebaknya Penyanyi Opera yang Disandera
Sinopsis Film Bel Canto (Foto: Ist)
JAKARTA – Sinopsis film Bel Canto akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama yang dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Paul Weitz dan dibintangi oleh Julianne Moore, Ken Watanabe, Sebastian Koch dan Christopher Lambert.

Film ini menceritakan tentang seorang penyanyi opera terkenal di dunia yang terjebak dalam situasi penyanderaan saat dia diundang tampil untuk seorang industrialis kaya di daerah Amerika Selatan.

Film ini menerima banyak tinjauan positif dan juga negatif dari para kritikus film, serta mendapat rating sebesar 5.5/10 di situs resmi IMDb.

Film Bel Canto

Sinopsis Film Bel Canto

 

Mengisahkan seorang penyanyi opera Amerika yang terkenal bernama, Roxane Coss (Julianne Moore), yang melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk mengadakan konser pribadi di pesta ulang tahun seorang industrialis kaya dari Jepang, Katsumi Hosokawa (Ken Watanabe).

Sama seperti pertemuan pejabat lokal yang tampan berkumpul di rumah Wakil Presiden Ruben Ochoa (J. Eddie Martinez), termasuk Duta Besar Prancis Thibault (Christopher Lambert) dan istrinya, bernama Edith Thibault (Elsa Zylberstein).

Gen (Ryo Kase) yang merupakan penerjemah Hosokawa yang setia, dan delegasi perdagangan Rusia Fyodorov (Olek Krupa), namun saat Roxane sedang bernyanyi, tiba-tiba rumah tersebut diambil alih oleh gerilyawan yang dipimpin oleh Comandante Benjamin (Tenoch Huerta) yang menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang dipenjara dan para tamu, termasuk Roxane ikut disandera.

