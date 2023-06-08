Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jenna Ortega Sebut Wednesday Season 2 Bakal Lebih Horor

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:22 WIB
Jenna Ortega Sebut Wednesday Season 2 Bakal Lebih Horor
Jenna Ortega sebut Wednesday Seson 2 bakal lebih horor (Foto: ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Serial original Netflix, Wednesday sukses mencuri perhatian para penonton dari seluruh dunia. Sukses dengan cerita pertamanya, Netflix pun siap menggarap Wednesday Season 2 yang baru diproduksi di tahun 2023 ini.

Sang bintang, Jenna Ortega pun sedikit membocorkan serial yang turut membesarkan namanya ini. Dilansir Just Jared, ia mengatakan ingin sekuel Wednesday dibuat lebih horor dan mengerikan.

 BACA JUGA:

Jenna Ortega di Wednesday

“Kami telah memutuskan untuk lebih condong ke horor,” jelas Jenna, dikutip Kamis (8/6/23).

Alih-alih mengusung sisi romantis dalam serial ini, Jenna justru mengatakan Wednesday 2 akan jauh dari hal itu. Pasalnya di Wednesday pertama, romansa sosok Wednesday dengan Xavier dan Tyler sukses mencuri perhatian netizen.

Sayangnya, romansa tersebut nampaknya akan sedikit berkurang. Jenna menjelaskan sekuel ini nantinya akan lebih gelap dan memiliki banyak kejutan.

“Kami membuang minat cinta romantis apa pun yang sangat bagus. Kita akan menjadi lebih berani, lebih gelap,” paparnya.

Sementara itu, Wednesday pertama sendiri memperoleh kesuksesan yang luar biasa sejak dirilis pada November 2022 silam. Diketahui serial itu berhasil mencetak 1,2 miliar jam penayangan sejak tanggal perilisannya.

Wednesday sendiri merupakan serial original Netflix yang menceritakan seorang gadis bernama Wednesday Addams. Kerap membuat onar, Wednesday pun akhirnya dipindahkan ke sekolah asrama, Nevermore tempat sang ibunda, Morticcia Addams bersekolah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
