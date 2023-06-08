The Changcuters Ingin Gelar Konser Tunggal Jelang 20 Tahun Berkarya

JAKARTA - The Changcuters merupakan salah satu band papan atas di Indonesia yang sukses mempertahankan karakter musik rock n roll. Berdiri sejak 2004 silam, band asal Bandung, Jawa Barat ini tak lama lagi mencapai usia 19 tahun berkarier di belantika musik Indonesia.

Bisa bertahan selama 19 tahun di industri hiburan Tanah Air, jelas merupakan salah satu hal yang membuat para personelnya bersyukur.

"Ya Alhamdulillah itu udah takdir Tuhan kali ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesempatan, kebersamaan masih diberikan solusi kalau ada masalah. Jadi ya Alhamdulillah kita," ujar Tria selaku vokalis The Changcuters saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tak hanya itu, para personel The Changcuters pun memiliki impian yang harus dicapai grup bandnya di usia ke-20 tahun. Bahkan mereka mengaku akan menggelar konser tunggal bertepatan dengan 20 tahun mereka berkarya.

"Itu harapan dan itu yg harus kami persiapkan," beber manajer sekaligus bassist The Changcuters, Dipa.

"Konser tanggal dan tunggal karena kita belum pernah bikin konser tunggal ya," sahut Tria.