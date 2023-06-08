Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Salma Salsabil sang Juara Indonesian Idol 2023 akan Hadir di Live IG Okezone

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:30 WIB
Salma Salsabil sang Juara Indonesian Idol 2023 akan Hadir di Live IG Okezone
Salma Salsabil. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Salma Salsabil memulai langkah pertamanya di industri hiburan Tanah Air setelah memenangkan Indonesian Idol 2023. Dia keluar sebagai juara usai menaklukkan Nabila Taqiyyah di Grand Final.

Sebagai langkah awal, Salma kemudian merilis single debut berjudul Menghargai Kata Rindu. Single tersebut dirilis di bawah label rekaman Universal Music Indonesia.

Lagu tersebut diciptakan khusus oleh Mario G. Klau untuk Salma dan Nabila sebagai grand finalis dengan aransemen berbeda disesuaikan dengan karakter vokal masing-masing penyanyi.

Lagu Menghargai Kata Rindu versi Salma menghadirkan musik mid tempo atau lebih upbeat. Berbeda dengan Nabila yang memilih genre ballad.

Pembahasan soal lagu Menghargai Kata Rindu dan rencana karier Salma Salsabil di masa depan bisa Anda saksikan lewat Live Instagram Okezone, pada 9 Juni 2023, pukul 14.00 WIB.*

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/33/2784459/alvin-jo-bawa-kala-cinta-menggoda-di-live-instagram-okezone-besok-sore-KpNPefGtAs.jpg
Alvin Jo Bawa Kala Cinta Menggoda di Live Instagram Okezone, Besok Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/25/205/2752915/rilis-single-ke-lain-hati-tonton-obrolan-seru-ilir7-band-di-live-ig-okezone-rsfvLmvuWD.jpg
Rilis Single Ke Lain Hati, Tonton Obrolan Seru ILIR7 Band di Live IG Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/11/205/2744323/alvons-freedom-bahas-single-ke-3-di-live-ig-okezone-j5kYmsbknA.jpg
Rilis Single Baru, Alvons Freedom Ngobrol Seru bareng Okezone Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/18/205/2650136/okezone-stories-almira-andani-curhat-di-single-cemas-e5Uu8xisJf.jpg
Okezone Stories, Almira Andani Curhat di Single Cemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/16/205/2612984/live-ig-okezone-albert-fakdawer-cerita-kagumi-karya-glenn-fredly-gRqvTYEQVu.jpeg
Live IG Okezone, Albert Fakdawer Cerita Kagumi Karya Glenn Fredly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/20/205/2597097/tak-hanya-nyanyi-dnanda-jadi-produser-dalam-lagu-salah-memilih-cc2aHekH8t.jpg
Tak Hanya Nyanyi, DNANDA Jadi Produser dalam Lagu Salah Memilih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement