Salma Salsabil sang Juara Indonesian Idol 2023 akan Hadir di Live IG Okezone

JAKARTA - Salma Salsabil memulai langkah pertamanya di industri hiburan Tanah Air setelah memenangkan Indonesian Idol 2023. Dia keluar sebagai juara usai menaklukkan Nabila Taqiyyah di Grand Final.

Sebagai langkah awal, Salma kemudian merilis single debut berjudul Menghargai Kata Rindu. Single tersebut dirilis di bawah label rekaman Universal Music Indonesia.

Lagu tersebut diciptakan khusus oleh Mario G. Klau untuk Salma dan Nabila sebagai grand finalis dengan aransemen berbeda disesuaikan dengan karakter vokal masing-masing penyanyi.

Lagu Menghargai Kata Rindu versi Salma menghadirkan musik mid tempo atau lebih upbeat. Berbeda dengan Nabila yang memilih genre ballad.

Pembahasan soal lagu Menghargai Kata Rindu dan rencana karier Salma Salsabil di masa depan bisa Anda saksikan lewat Live Instagram Okezone, pada 9 Juni 2023, pukul 14.00 WIB.*

(ltb)