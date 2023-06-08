Pernah Mentori Putri Ariani, Bebi Romeo: Akhirnya, Dunia Bisa Melihat Talentamu

Beby Romeo ungkap rasa bangganya pada Putri Ariani, penyanyi berbakat yang pernah dimentorinya 6 tahun lalu. (Foto: Instagram/@agtauditions)

JAKARTA - Bebi Romeo mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi gemilang yang ditorehkan Putri Ariani di panggung America’s Got Talent (AGT) belum lama ini. Dia memiliki musikalitas ciamik yang berhasil mencuri hati para juri AGT.

“Cukup 6 tahun, akhirnya dunia bisa melihat keindahan talenta @arianinismaputri. Kau akan menjadi penyanyi dan pencipta lagu terbaik,” tutur Bebi sambil mengunggah foto saat menonton video penampilan Putri di AGT, pada Kamis (8/6/2023).

Dalam unggahan yang sama, suami Meisya Siregar itu membagikan video penampilan Putri Ariani di The Voice Kids Indonesia-GTV, pada 2017. Kala itu, dia tampil bermain piano sambil melantunkan lagu Secret Love Song yang dipopulerkan Little Mix.

Dalam video itu, Bebi Romeo menjadi satu-satunya juri yang menekan tombol dan membalikkan kursinya untuk Putri. Video itu disandingkan dengan momen Siwon Cowell memuji Putri usai penampilannya di AGT.

“Aku rasa, kau adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah ada di acara ini,” tutur juri AGT tersebut.

Dalam lanjutan unggahannya, suami Meisya Siregar itu terlihat mengapresiasi kecakapan kedua orangtua Putri Ariani dalam menumbuhkan dan mengarahkan talenta sang anak di dunia musik.