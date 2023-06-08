Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pernah Mentori Putri Ariani, Bebi Romeo: Akhirnya, Dunia Bisa Melihat Talentamu

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |01:30 WIB
Pernah Mentori Putri Ariani, Bebi Romeo: Akhirnya, Dunia Bisa Melihat Talentamu
Beby Romeo ungkap rasa bangganya pada Putri Ariani, penyanyi berbakat yang pernah dimentorinya 6 tahun lalu. (Foto: Instagram/@agtauditions)
A
A
A

JAKARTA - Bebi Romeo mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi gemilang yang ditorehkan Putri Ariani di panggung America’s Got Talent (AGT) belum lama ini. Dia memiliki musikalitas ciamik yang berhasil mencuri hati para juri AGT. 

“Cukup 6 tahun, akhirnya dunia bisa melihat keindahan talenta @arianinismaputri. Kau akan menjadi penyanyi dan pencipta lagu terbaik,” tutur Bebi sambil mengunggah foto saat menonton video penampilan Putri di AGT, pada Kamis (8/6/2023).

 

Dalam unggahan yang sama, suami Meisya Siregar itu membagikan video penampilan Putri Ariani di The Voice Kids Indonesia-GTV, pada 2017. Kala itu, dia tampil bermain piano sambil melantunkan lagu Secret Love Song yang dipopulerkan Little Mix.

Dalam video itu, Bebi Romeo menjadi satu-satunya juri yang menekan tombol dan membalikkan kursinya untuk Putri. Video itu disandingkan dengan momen Siwon Cowell memuji Putri usai penampilannya di AGT. 

Bebi Romeo bangga dengan prestasi Putri Ariani di America's Got Talent. (Foto: bebi_romeo)

“Aku rasa, kau adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah ada di acara ini,” tutur juri AGT tersebut. 

Dalam lanjutan unggahannya, suami Meisya Siregar itu terlihat mengapresiasi kecakapan kedua orangtua Putri Ariani dalam menumbuhkan dan mengarahkan talenta sang anak di dunia musik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/205/3115134/danil_josse-3FQe_large.jpg
Bebi Romeo Puji Musikalitas Danil Josse saat Remake Cinta Kau dan Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/33/2912443/jauh-dari-kesan-arogan-bebi-romeo-ungkap-sisi-lain-ahmad-dhani-9Mx3tfDGPu.jpg
Jauh dari Kesan Arogan, Bebi Romeo Ungkap Sisi Lain Ahmad Dhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/205/2911575/9-lagu-populer-ciptaan-bebi-romeo-ada-yang-berangkat-dari-kisah-pribadi-vOfu7H814r.jpg
9 Lagu Populer Ciptaan Bebi Romeo, Ada yang Berangkat dari Kisah Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/205/2911570/bebi-romeo-ungkap-hal-aneh-saat-produksi-lagu-angelina-sondakh-adjie-massaid-seolah-hadir-hC3t1kIC7t.jpg
Bebi Romeo Ungkap Hal Aneh saat Produksi Lagu Angelina Sondakh, Adjie Massaid Seolah Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/205/2911233/angelina-sondakh-rilis-single-mengenangmu-tunjuk-bebi-romeo-sebagai-penyanyinya-t0j9VFUxTm.jpg
Angelina Sondakh Rilis Single Mengenangmu, Tunjuk Bebi Romeo Sebagai Penyanyinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/33/2824036/bebi-romeo-ungkap-sisi-lain-ahmad-dhani-yang-tak-banyak-diketahui-orang-W1jcJGLmKE.jpg
Bebi Romeo Ungkap Sisi Lain Ahmad Dhani yang Tak Banyak Diketahui Orang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement