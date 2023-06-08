Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bikin Heboh, Rose BLACKPINK dan Zayn Malik Diduga Akan Kolaborasi

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:28 WIB
Bikin Heboh, Rose BLACKPINK dan Zayn Malik Diduga Akan Kolaborasi
Zayn Malik dan Rose BLACKPINK. (Foto: Instagram/Aceshowbiz)
A
A
A

KABAR terbaru datang dari dua musisi muda internasional, Zayn Malik dan Rosé BLACKPINK. Mereka disebut-sebut akan berkolaborasi untuk sebuah proyek baru.

Desas-desus mulai beredar luas setelah anggota girl grup K-pop itu terlihat di sebuah studio rekaman di New York City sementara mantan personel One Direction itu juga terlihat berada di kota yang sama untuk album barunya.

Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak terkait proyek kolaborasi ini.

Spekulasi mengenai kolaborasi dua superstar ini tentu saja menghebohkan netizen. Unggahan Twitter @The PopTingz pada hari ini, Kamis (8/6/2023) yang mencuitkan pesan mengenai dugaan kolaborasi serta menyandingkan foto Rose dan Zayn dibanjiri komentar netizen yang penasaran mengenai kebenaran dari kabar tersebut.

Beberapa di antaranya berharap informasi ini bukan lah kabar burung belaka. Jika benar terjadi, kolaborasi ini dinilai mengejutkan dan tak pernah diduga sebelumnya.

"Hah unexpected banget tiba-tiba,"tulis @ps***

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153672/zayn_malik-OCMA_large.jpg
Curhat Zayn Malik Alami Rasisme saat Bersama One Direction
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089482/zayn_malik-cTqZ_large.jpg
Zayn Malik Beri Penghormatan untuk Liam Payne saat Konser di Inggris: Love You, Bro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/205/2979800/zayn-malik-bocorkan-teaser-album-barunya-seluruh-lagu-ditulis-sendiri-Qwcyn4Lnje.jpg
Zayn Malik Bocorkan Teaser Album Barunya, Seluruh Lagu Ditulis Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/205/2850196/makna-dan-lirik-lagu-zayn-malik-love-like-this-sMGwmNRQxI.jpg
Makna dan Lirik Lagu Zayn Malik Love Like This
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/205/2849945/comeback-zayn-malik-rilis-single-love-like-this-Ku65yy7A4b.jpg
Comeback, Zayn Malik Rilis Single Love Like This
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/33/2845896/setelah-8-tahun-zayn-malik-ungkap-alasan-sebenarnya-keluar-dari-one-direction-dq8JmSSTk9.jpg
Setelah 8 Tahun, Zayn Malik Ungkap Alasan Sebenarnya Keluar dari One Direction
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement