Bikin Heboh, Rose BLACKPINK dan Zayn Malik Diduga Akan Kolaborasi

KABAR terbaru datang dari dua musisi muda internasional, Zayn Malik dan Rosé BLACKPINK. Mereka disebut-sebut akan berkolaborasi untuk sebuah proyek baru.

Desas-desus mulai beredar luas setelah anggota girl grup K-pop itu terlihat di sebuah studio rekaman di New York City sementara mantan personel One Direction itu juga terlihat berada di kota yang sama untuk album barunya.

Namun hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak terkait proyek kolaborasi ini.

Spekulasi mengenai kolaborasi dua superstar ini tentu saja menghebohkan netizen. Unggahan Twitter @The PopTingz pada hari ini, Kamis (8/6/2023) yang mencuitkan pesan mengenai dugaan kolaborasi serta menyandingkan foto Rose dan Zayn dibanjiri komentar netizen yang penasaran mengenai kebenaran dari kabar tersebut.

Beberapa di antaranya berharap informasi ini bukan lah kabar burung belaka. Jika benar terjadi, kolaborasi ini dinilai mengejutkan dan tak pernah diduga sebelumnya.

"Hah unexpected banget tiba-tiba,"tulis @ps***