HOME CELEBRITY MUSIK

Keyboardist Craig Jones Hengkang dari Slipknot

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:33 WIB
Keyboardist Craig Jones Hengkang dari Slipknot
Slipknot. (Foto: Instagram/@slipknot)
A
A
A

JAKARTA- Grup band nu metal, Slipknot, mengumumkan perpisahannya dengan sang keyboardis, Craig Michael Jones atau yang akrab disapa Craig Jones.

Pengumuman tersebut disampaikan band asal Amerika Serikat itu melalui Instagram resminya. Namun, postingan tersebut telah dihapus beberapa saat kemudian.

"Kepada penggemar kami, Slipknot telah mengumumkan bahwa kami telah berpisah dengan Craig Jones," tulis band tersebut dikutip dari akun @slipknot.

"Kami mendoakan yang terbaik untuk Jones di masa depan," sambungnya.

Jones sendiri telah menjadi personel tetap Slipknot sejak 1996. Diawal karier Slipknot, Craig Jones didapuk sebagai gitaris setelah mereka merekam album demo Mate. Feed. Kill. Repeat. dengan vokalis asli Anders Colsefni.

Sejak itu, pria yang mendapat julukan The Quiet One rutin manggung di setiap rilisan Slipknot dari debut mereka pada 1999 yang bertajuk Till The End sampai So Far 2022.

Jones juga tercatat sebagai anggota terlama kedua Slipknot. Hingga kini, Jones belum mengomentari terkait kabar hengkangnya. Meski begitu, Slipknot diketahui masih dijadwalkan tampil di Nickelsdorf, Austria, malam ini.

(ltb)

