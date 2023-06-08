Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

The Changcuters Siap Rilis Album Lagi Tahun Ini, Tria: Ada Sesuatu yang Baru

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:17 WIB
The Changcuters Siap Rilis Album Lagi Tahun Ini, Tria: Ada Sesuatu yang Baru
The Changcuters (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Grup band asal Bandung, The Changcuters, tengah mempersiapkan perilisan album teranyarnya. Rencananya, Tria dan kawan-kawan bakal merilis album terbaru tahun ini.

Dipa selaku bassist sekaligus manajer The Changcuters mengungkapkan proses penggarapan album baru grup bandnya itu.

"Ini lagi proses masuk rekaman. Kita baru beres materi, baru workshop. Ya mudah-mudahan dengan berbagi jadwal lah ya, ini kita lagi offair dan lagi rekaman. Kita usahakan semaksimal mungkin tahun ini bakal rilis," kata Dipa saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sang vokalis, Mohammad Tria Ramadhani kemudian membeberkan konsep album yang tengah dipersiapkan The Changcuters.

The Changcuters (Instagram)

Tria juga menjanjikan hal baru dalam album The Changcuters yang satu ini.

"Secara garis besar masih The Changcuters. Buat yang nggak awam sama karya kami mungkin lagu berikutnya ini bakal merasakan sesuatu pembaharuan lah," tutur Tria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/205/2962536/the-changcuters-gelar-promo-lagu-baru-di-mnc-radio-office-karyawan-sing-along-bareng-UAUBIL66Pa.jpg
The Changcuters Gelar Promo Lagu Baru di MNC Radio Office, Karyawan Sing Along Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/205/2958257/the-changcuters-bakal-gelar-konser-tunggal-di-2024-untuk-rayakan-20-tahun-berkarya-pHBs4CsnAB.jpg
The Changcuters Bakal Gelar Konser Tunggal di 2024 untuk Rayakan 20 Tahun Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/205/2943812/the-changcuters-aku-tak-miliki-fanbase-kami-perlakukan-mereka-sebagai-teman-HeC3DU0YtX.jpg
The Changcuters Aku Tak Miliki Fanbase: Kami Perlakukan Mereka sebagai Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/205/2941253/the-changcuters-rilis-single-memang-beda-ajak-gen-z-hargai-perbedaan-WoBllN8lAt.jpg
The Changcuters Rilis Single Memang Beda, Ajak Gen Z Hargai Perbedaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/205/2827621/the-changcuters-ingin-gelar-konser-tunggal-jelang-20-tahun-berkarya-CPA9JRYI0n.jpg
The Changcuters Ingin Gelar Konser Tunggal Jelang 20 Tahun Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/05/205/2775582/the-changcuters-tutup-everblast-festival-2023-hari-pertama-dengan-energik-1tQO4MLYQJ.jpg
The Changcuters Tutup Everblast Festival 2023 Hari Pertama dengan Energik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement