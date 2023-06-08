The Changcuters Siap Rilis Album Lagi Tahun Ini, Tria: Ada Sesuatu yang Baru

JAKARTA - Grup band asal Bandung, The Changcuters, tengah mempersiapkan perilisan album teranyarnya. Rencananya, Tria dan kawan-kawan bakal merilis album terbaru tahun ini.

Dipa selaku bassist sekaligus manajer The Changcuters mengungkapkan proses penggarapan album baru grup bandnya itu.

"Ini lagi proses masuk rekaman. Kita baru beres materi, baru workshop. Ya mudah-mudahan dengan berbagi jadwal lah ya, ini kita lagi offair dan lagi rekaman. Kita usahakan semaksimal mungkin tahun ini bakal rilis," kata Dipa saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Sang vokalis, Mohammad Tria Ramadhani kemudian membeberkan konsep album yang tengah dipersiapkan The Changcuters.

Tria juga menjanjikan hal baru dalam album The Changcuters yang satu ini.

"Secara garis besar masih The Changcuters. Buat yang nggak awam sama karya kami mungkin lagu berikutnya ini bakal merasakan sesuatu pembaharuan lah," tutur Tria.