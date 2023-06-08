Billboard Sebut Putri Ariani Punya Suara Malaikat saat Tampil di Americas Got Talent

JAKARTA - Putri Ariani penyanyi remaja yang disebut -sebut sebagai pemilik suara malaikat pada ajang pencarian bakat America’s Got Talent (AGT) berhasil mendapatkan Golden Buzzer. Bahkan namanya pun kini juga masuk ke Billboard.

Namanya pun kini semakin populer baik di dalam maupun luar negeri, karena Putri sudah diberitakan dalam website resmi Billboard. Suaranya yang bak malaikat itu, mengantarkan dirinya langsung ke live shows atau pertunjukan langsung.

Aksinya mampu memukau para juri, buat Simon Cowell menekan tombol tersebut. Bahkan ia juga melompat dari kursinya, dan menuju panggung dan memperkenalkan diri pada Putri.

“Karena saya sangat menikmati suara Putri dia membawakan lagu kedua, Sorry Seems to Be the Hardest Word,” ujar Simon Cowell, dikutip dari Billboard, Kamis (8/6/2023)

“Kami semua terpesona olehmu. Suaramu, kamu adalah malaikat," ucap Sofia Vergara, yang juga jadi Juri