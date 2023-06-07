Inara Rusli Ogah Tanggapi Sindiran Kakak Virgoun

JAKARTA - Inara Rusli enggan menanggapi cibiran kakak perempuan Virgoun, Febby Carol yang mengungkit utang budi. Dalam pernyataannya, Febby menyinggung soal biaya rumah sakit ketika adik iparnya jatuh sakit.

"Maaf ya, udah ya, udah diluar," ucap Inara Rusli di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Eks personel girlband Bexxa itu menegaskan tak ingin pusing menanggapi sindiran orang lain.

"Aku nggak urusin sindiran orang dan saya nggak ada urusan diluar kami berdua,"beber Inara Rusli.

Pengacara Inara Rusli, Mulkan Let-Let mengaku bahwa kliennya tidak banyak bertegur sapa dengan Virgoun selama persidangan. Bahkan keduanya fokus mendengarkan hakim mediator, memediasi kedua pasangan suami istri tersebut.

"Kami nggak tau di dalam ruang sidang juga nggak sapa menyapa juga. Dia masuk duduk di tempatnya, duduk di kursinya lalu melanjutkan sidang lalu ditetapkan hakim mediator lalu dilanjutkan mediasi gitu,"pungkas Mulkan.

Sebelumnya sindiran kakak perempuan Virgoun, Febby Carol diunggah lewat akun instagram pribadinya. Turut nimbrung soal biduk rumah tangga adiknya dan istrinya, Inara Rusli.

Dia mengunggah fotonya dengan Virgoun dan mengungkit utang budi adiknya tersebut. Namun, dalam unggahannya itu, Febby juga seolah menyinggung soal Inara Rusli.

"Tahu diri itu penting, harus tahu asal muasal dirimu berasal jangan sok petantang-petenteng lu banyak gaya lu tanpa gw butiran debu," tulis Febby

Tak berhenti sampai disitu, Febby juga mengungkit-ungkit sejumlah uang yang telah ia keluarkan demi membantu adik iparnya. Ketika sedang jatuh sakit, pada beberapa waktu lalu.

"Yuk ambil calcuator yuk berhitung berapa duit yang udah sama-sama kita keluarin, kalau kurang bayar yah kalau mau ditotal udah seharga satu rumah duit yang gue keluarin," imbuhnya.

