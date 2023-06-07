Profil Pungky Sukmawati, Mantan Pacar Ahmad Dhani yang Jadi Inspirasi Lagu Dewa 19

JAKARTA - Tak banyak yang tahu bahwa Pungky Sukmawati merupakan sosok inspiratif di balik lagu-lagu Dewa 19, khususnya ciptaan Ahmad Dhani.

Diketahui, Pungky Sukmawati merupakan mantan pacar Ahmad Dhani semasa duduk di bangku SMP. Sehingga lagu ciptaan sang musisi banyak terinspirasi darinya.

Latar Belakang

Pungky Sukmawati merupakan sosok wanita beragama Islam yang lahir di Jakarta, 11 Februari 1974. Meski sudah berusia 49 tahun, ia diketahui memiliki wajah yang cantik dan awet muda.

Lebih lanjut diketahui, Pungky Sukmawati berstatus single parent untuk satu anaknya setelah cerai dari sang suami.

Karier

Pungky Sukmawati merupakan seorang politikus lulusan Universitas Indonesia. Karier politiknya dimulai sejak tahun 2009 lalu.

Ia tercatat menjadi calon legislative Partai Bintang Reformasi atau PBR dari Dapil Jawa Timur yakni Surabaya hingga Sidoarjo.