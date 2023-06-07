Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Pungky Sukmawati, Mantan Pacar Ahmad Dhani yang Jadi Inspirasi Lagu Dewa 19

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:56 WIB
Profil Pungky Sukmawati, Mantan Pacar Ahmad Dhani yang Jadi Inspirasi Lagu Dewa 19
Pungky Sukmawati (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Tak banyak yang tahu bahwa Pungky Sukmawati merupakan sosok inspiratif di balik lagu-lagu Dewa 19, khususnya ciptaan Ahmad Dhani.

Diketahui, Pungky Sukmawati merupakan mantan pacar Ahmad Dhani semasa duduk di bangku SMP. Sehingga lagu ciptaan sang musisi banyak terinspirasi darinya.

Latar Belakang

Pungky Sukmawati merupakan sosok wanita beragama Islam yang lahir di Jakarta, 11 Februari 1974. Meski sudah berusia 49 tahun, ia diketahui memiliki wajah yang cantik dan awet muda.

Lebih lanjut diketahui, Pungky Sukmawati berstatus single parent untuk satu anaknya setelah cerai dari sang suami.

Pungky Sukmawati (Instagram)

Karier

Pungky Sukmawati merupakan seorang politikus lulusan Universitas Indonesia. Karier politiknya dimulai sejak tahun 2009 lalu.

Ia tercatat menjadi calon legislative Partai Bintang Reformasi atau PBR dari Dapil Jawa Timur yakni Surabaya hingga Sidoarjo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement