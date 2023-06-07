Momen Haru Wisuda Anak Ucok Baba, Tetap Kocak di Hari Bersejarah

JAKARTA - Ucok Baba membagikan kabar bahagia mengenai putranya, Adam Mayansyah Batubara yang baru saja di wisuda. Melalui kanal YouTube miliknya, Ucok Baba memperlihatkan momen sejak persiapan hingga momen wisuda putranya itu yang sukses menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMK.

Adam dinyatakan lulus usai menempuh pendidikan SMK Al-Muhtadin Depok, mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan. Sebelum berangkat, sang ibu membantu Adam untuk merapikan kemeja dan jas yang akan dikenakannya di hari bersejarah itu. Tak ketinggalan, Ucok Baba juga tampil kompak dengan Adam, mengenakan jas hitam.

BACA JUGA:

Sejak sampai di tempat wisuda sebelum memasuki ruangan, Ucok Baba selalu saja melempar guyonan yang memancing gelak tawa dari para murid dan orang tua.

Saat momen wisuda, Ucok Baba diberi kepercayaan untuk mewakili wali murid untuk memberikan sambutan. Mulanya Ucok Baba seringkali melempar guyonan yang memancing gelak tawa seisi ruangan.

"Saya diminta menjadi perwakilan wali murid. Meskipun kecil tapi tetap saja wali murid. Kecil-kecil cabe rawit," ujar Ucok Baba yang langsung disambut riuh tawa serta tepuk tangan dari para murid dan wali murid yang hadir di hari wisuda.